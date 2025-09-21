Dallas Cowboys vs Chicago Bears EN VIVO NFL Semana 3

Sigue el partido EN VIVO aquí:

¡Touchdown de Chicago Bears!

Rome Odunze recibe el pase largo de Caleb Williams para adelantar a Chicago. La conversión fue exitosa: 7-0.

¡Balón para Bears!

Stevenson se queda con el balón para devolverle la posesión a su equipo.

Turno para los Cowboys en la ofensiva

Dallas intentará hacer daño en su posesión a la ofensiva, comandada por Dak Prescott.

¡Bienvenidos, amigos de RÉCORD!

El duelo entre Cowboys y Bears comenzó.

Los Dallas Cowboys tienen la oportunidad perfecta para sumar una nueva victoria, cuando visiten el Soldier Field para enfrentarse a los Chicago Bears, que a pesar del cambio de Head Coach, siguen sin encontrar la brújula.

Después de caer frente a los Philadelphia Eagles y luego de vencer a los New York Giants, Dallas se meterá a Chicago, donde el equipo local suma dos derrotas, la primera frente a los Minnesota Vikings y la segunda en una paliza contra los Detroit Lions.

Aunque es muy temprano en la temporada, los Bears son últimos en el Norte de la Conferencia Nacional, mientras que los Cowboys marchan terceros.