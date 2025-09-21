Kansas City Chiefs vs New York Giants EN VIVO NFL Semana 3

Los Chiefs quieren su primera victoria, buscándola en su primer Sunday Night frente loa Giants en el MetLife

Chiefs visita a los Giants en busca de su primera victoria
Chiefs visita a los Giants en busca de su primera victoria | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
21 de Septiembre de 2025

Sigue el partido EN VIVO aquí:

¡Bienvenidos, amigos de RÉCORD! 

18:00: Chiefs y Giants ya se encuentran uniformados en el MetLife Stadium a 20 minutos del inicio del Sunday Night.

 

 

Ambos equipos ya se encuentran practicando previo al tercer Sunday Night de la Temporada 2025.

 

 

 

Los Chiefs buscan salir del mal paso en el que están metidos, el equipo comandado por Patrick Mahomes quiere obtener su primera victoria tras perder ante Los Angeles Chargers y frente a los Philadelphia Eagles.

Por su parte, los Giants quieren 'hacer leña del árbol caído' y también quieren su primera victoria de la temporada, el equipo de Nueva York perdió sus dos primeros encuentros contra rivales de su división.

El calendario, después de este partido, no será nada amable con ninguno de los dos equipos, por lo que lograr una victoria en este Sunday Night es clave.

