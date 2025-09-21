Kansas City Chiefs vs New York Giants EN VIVO NFL Semana 3

Sigue el partido EN VIVO aquí:

Los Chiefs buscan salir del mal paso en el que están metidos, el equipo comandado por Patrick Mahomes quiere obtener su primera victoria tras perder ante Los Angeles Chargers y frente a los Philadelphia Eagles.

Por su parte, los Giants quieren 'hacer leña del árbol caído' y también quieren su primera victoria de la temporada, el equipo de Nueva York perdió sus dos primeros encuentros contra rivales de su división.

El calendario, después de este partido, no será nada amable con ninguno de los dos equipos, por lo que lograr una victoria en este Sunday Night es clave.