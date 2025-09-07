Aaron Rodgers regresa al MetLife Stadium para enfrentar a su exequipo, los New York Jets

La temporada 2025 de la NFL arranca con un duelo cargado de morbo y emociones encontradas. Aaron Rodgers, flamante quarterback de los Pittsburgh Steelers, hará su debut oficial con el equipo negro y oro este domingo nada menos que ante los New York Jets, su exequipo.

Rodgeras debutará con Steelers | AP

El escenario no podría ser más simbólico: el MetLife Stadium, casa de los Jets, será testigo del primer partido de Rodgers tras dos campañas en Nueva York marcadas por las lesiones y la falta de resultados. Ahora, el veterano mariscal de campo busca escribir una nueva historia en Pittsburgh y lo hace frente a viejos conocidos.

Un reencuentro especial en la previa

Al llegar al MetLife Stadium, Rodgers saludó con especial afecto a Karan Patel, miembro del staff de los Jets con quien solía lanzar el ovoide durante los calentamientos previos a los partidos. Incluso ya como jugador de los Steelers, Rodgers se tomó un momento para repetir esa rutina de lanzamientos, reflejando el vínculo que mantiene con algunos integrantes del equipo neoyorquino.

Rodgers, por primera vez ante un exequipo

Será la primera ocasión en toda la carrera de Aaron Rodgers que se enfrente a uno de sus anteriores equipos. Durante su paso por los Jets, nunca llegó a enfrentar a los Green Bay Packers, la franquicia con la que debutó en la NFL y donde se consolidó como una de las grandes figuras de la liga.

Pese a su corto y complicado ciclo con los Jets, el recibimiento para Rodgers no parece tener tintes de rencor. La afición neoyorquina ha mostrado gestos de cariño hacia el mariscal, agradeciendo su profesionalismo y su esfuerzo, incluso cuando las lesiones limitaron su rendimiento.

Rodgers regresa a MetLife Stadium | AP