NFL: ¿Cuándo y dónde ver el Pittsburgh Steelers vs Seattle Seahawks?

La semana dos de la NFL enfrentará a los Halcones Marinos y a los Acereros, donde Aaron Rodgers buscará mantener el buen paso

Steelers recibe a los Seahawks en el Accrisure
Steelers recibe a los Seahawks en el Accrisure | RÉCORD
Marcos Olvera García
13 de Septiembre de 2025

Comienza la semana dos de la NFL y los Pittsburgh Steelers harán su presentación en casa cuando se enfrenten a los Seattle Seahawks, con equipos que viven en polos opuestos en el arranque de la temporada.

Los Steelers, que sufriendo le ganaron a los New York Jets, jugarán el primero en su estadio y buscan sumar su segunda victoria bajo Aaron Rodgers con los controles, siguiendo con una tradición de ganar el primero en el Accrisure Stadium.

Por su parte, después de caer en su presentación en el Lumen Field, los Seahawks quieren recuperarse y que Sam Darnold pueda completar su primer pase de anotación con el equipo de Seattle, a pesar de las 150 yardas que tuvo ante los San Francisco 49ers

¿Cuándo y dónde ver el Steelers vs Seahawks?

Día:Domingo 14 de septiembre
Hora:11:00 hrs CDMX
Lugar:Accrisure Stadium
Transmisión:Fox Sports 2 y DAZN

TE PUEDE INTERESAR

Austin Ekeler sufre rotura del tendón de Aquiles y se pierde lel resto de la temporada 2025

Redskins | 13/09/2025

Austin Ekeler sufre rotura del tendón de Aquiles y se pierde lel resto de la temporada 2025
Jerry Jones, dueño de Cowboys, justifica el polémico trade de Parsons: “No se puede tener todo”

Cowboys | 13/09/2025

Jerry Jones, dueño de Cowboys, justifica el polémico trade de Parsons: “No se puede tener todo”
¿Cuándo y dónde ver Philadelphia Eagles vs Kansas City Chiefs?

Chiefs | 13/09/2025

¿Cuándo y dónde ver Philadelphia Eagles vs Kansas City Chiefs?
Te recomendamos
Austin Ekeler sufre rotura del tendón de Aquiles y se pierde lel resto de la temporada 2025
NFL
Pittsburgh Steelers

LO ÚLTIMO

 