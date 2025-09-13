NFL: ¿Cuándo y dónde ver el Pittsburgh Steelers vs Seattle Seahawks?

Comienza la semana dos de la NFL y los Pittsburgh Steelers harán su presentación en casa cuando se enfrenten a los Seattle Seahawks, con equipos que viven en polos opuestos en el arranque de la temporada.

Los Steelers, que sufriendo le ganaron a los New York Jets, jugarán el primero en su estadio y buscan sumar su segunda victoria bajo Aaron Rodgers con los controles, siguiendo con una tradición de ganar el primero en el Accrisure Stadium.

Por su parte, después de caer en su presentación en el Lumen Field, los Seahawks quieren recuperarse y que Sam Darnold pueda completar su primer pase de anotación con el equipo de Seattle, a pesar de las 150 yardas que tuvo ante los San Francisco 49ers

¿Cuándo y dónde ver el Steelers vs Seahawks?