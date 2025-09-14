Seattle Seahawks vs Pittsburgh Steelers EN VIVO NFL Semana 2

Seahawks y Steelers chocarán en la Semana 2 de la NFL 2025, en lo que será la presentación de los Acereros en casa esta temporada.

Pittsburgh viene de conseguir una victoria sufrida ante Jets con una gran exhibición de Aaron Rodgers (cuatro anotaciones), por lo que llega motivado.

Por otro lado, Seattle, ahora con Sam Darnold en los controles, sufrieron y cayeron en su debut contra 49ers.

RODGERS DEBUTA EN CASA

Aaron Rodgers está más que listo para hacer su debut en Pittsburgh y en la búsqueda del 2-0.