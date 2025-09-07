Minnesota Vikings vs Chicago Bears: ¿Dónde ver el Monday Night Football de la Semana 1?

La temporada 2025 de la NFL arranca con un platillo estelar. El primer Monday Night Football del año enfrentará a los Minnesota Vikings y los Chicago Bears, dos franquicias que comparten división y que abrirán la temporada con un mismo objetivo: alcanzar los Playoffs.

JJ McCarthy debutará en la NFL | AP

Los Vikings, un equipo acostumbrado a estar en la pelea por los Playoffs, presentan este lunes a JJ McCarthy como su mariscal titular. El joven pasador, seleccionado en primera ronda en 2024, por fin tendrá su debut oficial en la liga después de pasar un año fuera por lesión. Todas las miradas estarán puestas en su desempeño, pues el rumbo de Minnesota depende en gran medida de su capacidad para adaptarse al ritmo de la NFL.

Ben Johnson, nuevo HC de Bears | AP

Enfrente estarán los Chicago Bears, que atraviesan un momento clave en su reconstrucción. Con Ben Johnson en su primera campaña como head coach, el plan es claro: explotar al máximo el talento de Caleb Williams, elegido número uno global en el último Draft. La afición de Chicago confía en que esta dupla marque el inicio de una nueva era ganadora para una franquicia que lleva años buscando estabilidad.

Soldier Fleld de Chicago | AP

¿Dónde ver Minnesota Vikings vs Chicago Bears?