Minnesota Vikings vs Chicago Bears EN VIVO NFL Semana 1

Sigue aquí el Monday Night Football:

2Q: Vikings 0-7 Bears: Interferencia de pase de Chicago. Minnesota se coloca cerca de zona roja.

Inicia el segundo cuarto

Fin 1Q: Vikings 0-7 Bears: Minnesota logra su primer primera y diez justo antes del termino del primer cuarto.

1Q: Vikings 0-7 Bears: Chicago despeja por primera vez en el partido.

1Q: Vikings 0-7 Bears: Castigo de cinco yardas por salida en falso a Chicago.

1Q: Vikings 0-7 Bears: Williams vuelve a correr y hace un gran acarreo de 13 yardas.

1Q: Vikings 0-7 Bears: Minnesota vuelve a despejar rápidamente. Kevin O'Connell no encuentra respuestas.

1Q: Vikings 0-7 Bears: Vikings y la ofensiva vuelven al terreno de juego.

1Q: Vikings 0-7 Bears: ¡Touchdown de Chicago! Caleb Williams llega a las diagonales por tierra tras una gran serie ofensiva en la que no falló ni un pase. El extra es bueno.

Caleb has his first career rushing TD! What an opening drive for the Bears.







1Q: Vikings 0-0 Bears: Minnesota pide un tiempo fuera tras el desorden en zona roja. El primero para los Vikings

1Q: Vikings 0-0 Bears: Caleb pide un tiempo fuera. El primero para Chicago.

1Q: Vikings 0-0 Bears: Williams logra el primer primera y diez con una gran jugada con Swift.

1Q: Vikings 0-0 Bears: Minnesota despeja por primera vez y Chicago tendrá una buena posición de campo.

1Q: Chicago hace la patada de salida y Minnesota tendrá con J.J McCarthy la primera serie ofensiva.

18:10 Suena el Himno Nacional de los Estados Unidos en el campo del soldado.

18:00 Todo listo para el comienzo de un partido de añeja rivalidad. Chicago Bears reciben en el Soldier Field a Minnesota Vikings, en un duelo de jóvenes mariscales de campo.

Ambos equipos ya calientan en el Soldier Field para el primer Lunes por la Noche de la NFL.

Ready for what's to come‼️

A new era begins

¡Bienvenidos, amigos de RÉCORD!

La semana uno de la NFL termina este lunes cuando, en el Soldier Field, los Chicago Bears reciban a los Minnesota Vikings, juego divisional donde buscarán igualar lo hecho este domingo por los Green Bay Packers.

Chicago buscará evitar una pena como la de la temporada pasada y quiere empezar con el pie derecho ante un rival directo en la búsqueda de acceder a los Playoffs.

Vikings, por su lado, quiere arrancar bien para, como mínimo, llegar a la postemporada, algo que ha sido habitual en los de Minnesota.