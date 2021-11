COM: María José Alcalá, nueva presidenta del Comité Olímpico Mexicano

La exclavadista y presidenta de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, María José Alcalá, se convirtió en la primera mujer en dirigir el Comité Olímpico Mexicano (COM) en la historia.

La cuatro veces seleccionada olímpica de clavados, quien encabezó la planilla “Voy por México”, junto con Daniel Aceves, presidente de Medallistas Olímpicos de México, y Mario García de la Torre, secretario general del COM, se impuso con 87 votos por 46 y tres abstenciones durante la Asamblea General de Asociados Ordinaria 2021 ante Norma Olivia González, de Transparencia y Apertura”.

Alcalá, quien sustituye a Carlos Padilla Becerra en el cargo que ocupó durante nueve años, dirigirá el COM para el periodo de lo que resta del presente 2021 hasta el 2024.

“Para mí es un alto honor competir para ser la primera mujer en dirigir los trabajos del Comité Olímpico Mexicano. El primer gran reto es tener la unidad, el segundo gran reto es organizarnos y planear para poder tener buenos resultados y también que tengamos todos en la mira que el deporte nos une y que debemos de tener conciencia de qué se requiere técnica y profesionalmente para lograr los resultados.

“Lo que es importantísimo es un trabajo profesional, eficaz y transparente. Eso es lo que nosotros debemos de aportar al deporte y eso todos los días se va construyendo. Escucharé a todos los presidentes de federación, a todos los miembros Permanentes, porque también hay muchos casos de éxito, no solamente hay cosas negativas y en este sentido quiero reconocer a Don Carlos Padilla Becerra. Trataré de seguir aportando en el Olimpismo, algo que he vivido, he aportado y seguiré aportando siempre”, dijo Marijose en entrevista con RÉCORD previo a las votaciones.

La medallista centroamericana, panamericana, de Copas del Mundo, de Campeonato Mundial y ganadora del Premio Nacional de Deportes es Licenciada en Derecho, Maestra en Administración Pública, tiene un Master en Organizaciones Deportivas y ha ocupado cargos de la Administración Pública como de elección popular.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS VS BURROS BLANCOS: CLÁSICO NACIONAL DE FUTBOL AMERICANO TENDRÁ UNA NUEVA EDICIÓN