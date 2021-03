Copa Davis: México venció a Bulgaria de visita en histórico triunfo

México venció a Bulgaria por 3-1 en la serie por el Grupo Mundial II de la Copa Davis en condición de visitante.

Gerardo López Villaseñor tardó tres horas y media para vencer a Dimitar Kuzmanov y darle la victoria al representativo mexicano en un punto necesario que le da posibilidades de aspirar al Grupo Mundial I.

El tenista ha conseguido cuatro triunfos consecutivos en Copa Davis, contra Finlandia y Bulgaria.

¡¡¡Ganó México en Bulgaria!!! Histórico triunfo de Gerardo López Villaseñor por 7-6(6), 4-6 y 7-6(5) frente a Dimitar Kuzmanov. ¡Festejan los visitantes en el cruce por el Grupo Mundial II! pic.twitter.com/KJw31kwHbk — Copa Davis (@CopaDavis) March 6, 2021

“El tercer set fue a punta de actitud, de ganas. No es fácil, pero hay que seguir adelante. Los jugadores grandes pierden un punto y empiezan el siguiente como si nada pasó. Hay que aprender de ellos. Kuzmanov no me regaló absolutamente nada", declaró López Villaseñor al finalizar el partido.

Más temprano, el equipo mexicano había conseguido una victoria en dobles compuesto por Hans Hach Verdugo y Miguel Ángel Reyes-Varela ante los búlgaros Gabriel Donev y Alexander Lazarov.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GARBI MUGURUZA SE VUELVE FINALISTA EN EL TORNEO DE DOHA POR AUSENCIA DE VICTORIA AZARENKA