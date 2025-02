¡De la cancha a la pista! Kun Agüero se suma a la Fórmula E con Porsche

El exfutbolista Sergio 'Kun' Agüero comenzará una nueva etapa en su carrera como deportista, pero ahora alejado de las canchas y del futbol. El argentino probará suerte en el automovilismo, cuando conduzca con Porsche en la Fórmula E.

Será el próximo 5 y 6 de marzo que el exgoleador de Manchester City y exseleccionado nacional de Argentina se suba al coche eléctrico más rápido del mundo, en el Autódromo Internacional de Miami.

Welcome to the team, Sergio Agüero! 🙌

This will be the ride of your life. ⚡️



Check out what this one’s all about: https://t.co/rVx7r5VIk7@aguerosergiokun @FIAFormulaE pic.twitter.com/mvkesMnjYX

— TAG Heuer Porsche FE Team (@PorscheFormulaE) February 10, 2025