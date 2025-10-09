Osmar Olvera, candidato al Premio Nacional de Deportes 2025 por su dominio mundial en clavados

El clavadista capitalino Osmar Olvera Ibarra fue propuesto por la Asociación de Olímpicos Mexicanos para recibir el Premio Nacional de Deportes 2025 en la categoría de Deporte no profesional, así lo dio a conocer el presidente del organismo, Daniel Aceves Villagrán.

“Sin duda alguna, Osmar Olvera es hoy por hoy uno de los mejores deportistas de México y, pese a su juventud, tiene una trayectoria consolidada”, destacó Aceves Villagrán, quien subrayó que el clavadista ha marcado una época para el deporte mexicano.

Osmar ha tenido un 2025 de ensueño | MEXSPORT

Olvera hizo historia al convertirse en campeón mundial de clavados y ser el primer mexicano en superar a los atletas chinos en una competencia de este nivel, logro que lo coloca, según Aceves, como un fuerte contendiente para repetir el galardón.

El pasado 1° de agosto, el capitalino se proclamó monarca del mundo en la prueba de trampolín de tres metros individual durante el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur, donde además sumó otras tres medallas. En total, el mexicano acumula ocho preseas en campeonatos mundiales, lo que lo convierte en el máximo medallista nacional en la historia de estas justas.

Osmar superó a los chinos | MEXSPORT

Cabe recordar que Olvera ya fue galardonado con el Premio Nacional del Deporte en 2024, tras conquistar dos medallas olímpicas en París 2024: plata en trampolín sincronizado y bronce en individual, convirtiéndose en el sexto mexicano en ser doble medallista en unos mismos Juegos Olímpicos.

Además, su palmarés incluye tres oros en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, dos preseas (oro y plata) en los Panamericanos Junior de Cali 2021, una medalla en la Serie Mundial de Clavados y nueve más en Copas del Mundo avaladas por World Aquatics.

Osmar ya ganó el Premio Nacional del Deporte | MEXSPORT

Reconocido por su disciplina y constancia, Osmar Olvera ha sido nombrado Embajador de la Inclusión y la Equidad de Género, además de colaborar como promotor de la Semana Nacional de Salud Pública, iniciativa de la Secretaría de Salud del Gobierno de México.

“Gracias a sus resultados, se ha convertido en uno de los deportistas más consistentes de México en los últimos años, tras subir al podio en prácticamente todas las competencias en que ha participado”, concluyó Aceves Villagrán.

Osmar Olvera tiene ocho medallas en Mundiales | MEXSPORT