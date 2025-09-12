Correcaminos vs Jaiba Brava EN VIVO Liga de Expansión Apertura 2025 Jornada 7

El clásico tamaulipeco vuelve a encender pasiones en el Estadio Marte R. Gómez Segura, cuando Correcaminos reciba a la Jaiba Brava del Tampico-Madero en el marco de la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX. La cita no es una más en el calendario, pues se enfrentan dos realidades contrastantes: un Tampico-Madero invicto que busca seguir en ascenso, y un Correcaminos que atraviesa una etapa de turbulencias deportivas e institucionales.

El conjunto celeste, bajo la dirección de Marco Antonio 'Chima' Ruiz, ha mostrado solidez en el arranque del certamen. Tras cinco compromisos disputados, la Jaiba Brava suma tres victorias en casa y dos empates como visitante, con un balance de siete goles a favor y apenas cuatro en contra. Aunque todavía no han conseguido un triunfo fuera de su estadio, ven en este duelo la oportunidad de romper esa barrera y, al mismo tiempo, reafirmar su condición de invicto.

Por el contrario, el panorama para el cuadro universitario luce mucho más sombrío. El Correcaminos acumula solo una victoria en seis partidos, con tres derrotas y dos empates, además de una defensiva que ha mostrado grietas preocupantes: nueve goles encajados en apenas sus dos últimos encuentros. Con un total de 13 tantos en contra, el equipo dirigido ahora por Jorge Urbina enfrenta el reto no solo de contener a un rival enrachado, sino de reconectar con su afición y reencontrarse con la competitividad.

Las estadísticas recientes podrían inclinar la balanza hacia el lado porteño, pues si bien los jaibos no han ganado como visitantes, Correcaminos ya ha perdido dos veces en casa, frente a Leones Negros y Tepatitlán. Esto alimenta la ilusión del cuadro de Tampico-Madero y de su fiel afición, que confía en ver al equipo regresar con tres puntos que los impulsen hacia los primeros lugares de la tabla general, siempre atentos a lo que hagan Cancún FC y Tepatitlán, líderes momentáneos de la competencia.

Más allá de las cifras y el contraste en los proyectos deportivos, este clásico promete emociones fuertes. La Jaiba Brava viaja con la motivación de mantener su racha positiva, mientras que Correcaminos busca dar un golpe de autoridad para levantar el ánimo en un momento crítico. A las 19:00 horas rodará el balón, y con él, se escribirá un nuevo capítulo en la rivalidad tamaulipeca, donde la pasión, la presión y la historia se entrelazan en cada jugada.