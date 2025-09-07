Tepatitlán vs Leones Negros EN VIVO Liga de Expansión Jornada 6 Apertura 2025

Tepatitlán recibe en casa a los Leones Negros en un enfrentamiento con intensidad y emociones fuertes en la Liga de Expansión MX en su torneo Apertura 2025. La cita es en el Estadio Gregorio "Tepa" Gómez, recinto que custodia la pasión futbolera de Tepatitlán de Morelos y que esta temporada ha sido testigo de notables actuaciones del club local.

El conjunto de la Universidad de Guadalajara, Leones Negros, llega al partido con determinación. Históricamente, este equipo ha mantenido una consistencia en los primeros lugares; de hecho, en temporadas previas ha demostrado una fuerte presencia dentro del top de la tabla. Su colocación en estas jornadas actuales (7º lugar) está por debajo de esas expectativas, lo que sin duda los motiva a recuperar terreno con una victoria ante un rival directo.

Más allá de lo deportivo, Tepatitlán FC vivió turbulencias organizativas durante las últimas temporadas. Después de una serie de cambios de propietarios entre 2023 y 2024, se logró consolidar su permanencia en Tepatitlán, evitando una posible mudanza a Veracruz. En junio de 2025, fue adquirido por el empresario Gustavo García, cerrando de manera definitiva esa etapa de incertidumbre. Este contexto agrega una capa emocional a este duelo, ya que el equipo busca reafirmarse como símbolo de estabilidad para la afición alteña.