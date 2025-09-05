Johan Vásquez en la mira de Europa: Clubes de Premier League, Serie A y Portugal lo quieren

Aunque Johan Vásquez no fue parte de los fichajes en el futbol europeo, varios clubes en realidad sí estuvieron interesados en llevarse al mexicano, incluso haciendo ofertas por él; sin embargo, para Patrick Vieira, su entrenador actual, el central mexicano es una de las piezas más importantes de su esquema, por lo que dejarlo salir no fue opción.

Johan Vásquez se ha mantenido en Genoa | Imago7

No sale ahora, pero probablemente después

Pese a no haber abandonado a Genoa en este último mercado de pases, se ha podido saber que son tres los equipos que están realmente interesados en llevarse al defensor central mexicano a otras ligas de Europa, pero que tendrán que esperar unos cuantos meses más para poder lograr su cometido, o al menos intentarlo de nuevo.

Con información de César Luis Merlo, Porto, Sunderland y Roma son los tres clubes que han querido hacerse de los servicios del exjugador de Rayados y Pumas, incluso llegando a ofertar por él; no obstante, incluso con una cifra alta de dinero puesta en la mesa, los genoveses no aceptaron la venta de su nuevo capitán.

Genoa planea quedarse con más tiempo al mexicano | IG: @johan_pipe

"El plan del Genoa fue, bajo ningún punto de vista, desprenderse de Johan Vásquez. El Porto ofertó 20 millones de euros, pero el club no lo quiso vender. La Roma y el Sunderland también lo quisieron, pero la Genoa se negó", mencionó Merlo.

Capitán blindado

Sumado al hecho de no haberse ido a ningún otro equipo, Genoa planea quedarse con Johan Vásquez por un tiempo más. César Luis Merlo ha dicho también que "En próximos días verán la renovación de Johan hasta 2028", por lo que esta sería la verdadera razón del por qué el cuadro italiano no quiso dejarlo en libertad.

Aunque el tema no ha terminado del todo con esta noticia, pues la renovación podría 'fácilmente' tener un beneficio para el club y que la hipotética venta del mexicano sea más cara en el futuro, así que no fue en verano, pero probablemente en el mercado de fichajes en invierno, la salida de 'Pipe' sea una realidad.