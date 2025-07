Rhea Ripley resalta el valor del documental ‘WWE: Unreal’: “Quiero demostrar que es normal pasar momentos difíciles”

Una de las estrellas más aclamadas en la WWE, Rhea Ripley se ha mostrado como una luchadora inquebrantable y sin algún tipo de temor para enfrentarse a alguien. Sin embargo, en entrevista exclusiva para RÉCORD señaló la importante que es para ella contar sus experiencias en las que no se ha sentido completamente cómoda.

Rhea Ripley muestra su lado desconocido

En el documental, WWE: Unreal, que estrenará el 29 de julio en Netflix, ‘Mami’ mostrará un lado más vulnerable y relatará sus sensaciones previo a cualquier evento de la compañía, pero en lugar de ocultar sus temores, Rhea Ripley enfatizó en que es normal tener pensamientos negativos en ocasiones, pese a ser una estrella de la lucha estadounidense.

La próxima semana se estrenará este documental | WWE

“Sí (se sintió liberada al contar sus emociones) siento que soy un libro abierto cuando se trata de mis sufrimientos, nerviosismo, ansiedad. Constantemente lo hablo en entrevistas porque quiero ayudar a la gente”, comenzó Ripley.

“Al crecer, no tuve a alguien que hablara de esas experiencias así, y sentí que si lo hacía me iba a ayudar a superar muchas cosas, más fácil de lo que las hubiera superado. Lo que quiero es demostrar a todos es que está bien sentirse mal a veces, o sentirse estresado, nervioso, ansioso, porque es un sentimiento humano y todos pasan por ello, no importa en qué plataforma estés.

El documental de Netflix mostrará el lado humano de la WWE | WWE

“No importa si eres una Superestrella de la WWE como yo y salir ya sea a WrestleMania, SummerSlam o siquiera un simple Monday Night Raw, yo me sigo sintiendo nerviosa, porque amo demasiado este negocio y siento que si no me pongo nerviosa, es porque no me importa lo suficiente”, agregó Rhea Ripley en entrevista para RÉCORD.

El poderoso mensaje de ‘Mami’

Rhea Ripley es una de las grandes caras de la división femenina de la WWE, gracias a su calidad en el ring y su capacidad de conectar con los fans en cada promocional. Finalmente, ‘Mami’ cerró con un poderoso mensaje: “está bien sentir cosas negativas, lo superarás, sólo debes de dar lo mejor de ti y todo estará bien al final de ello”.

Ripley destacó el aporte del documental de Netflix | WWE