Teófimo López confía en que podrá vencer a Vasyl Lomachenko

El campeón mundial invicto Teófimo López buscará añadir un capítulo más al mito bíblico de "David y Goliat" esta noche ante Vasyl Lomachenko, en la que es considerada como la mejor batalla del año.

López (15-0, 12 KO's), nacido en EU y con raíces hondureñas, no paró de faltarle el respeto a Lomachenko -monarca mundial Ligero AMB y OMB y Franquicia CMB- durante la promoción de la pelea. Está confiado en que saldrá con los brazos en alto en la contienda más importante de su carrera y que se consagrará como el mejor del planeta en las 135 libras.

El pugil de 23 años de edad deberá trasladar el poder de sus palabras a sus puños para derrotar a un temido Lomachenko (14-1, 10 KO's) considerado uno de los mejores libra por libra del orbe.

"Le daré una paliza y le quitaré los cinturones. Así de simple", amenazó el campeón mundial FIB, de 23 años, quien ha ganado el 80 por ciento de sus peleas por nocaut, vía por la que buscará derrotar al ucraniano para arrebatarle los fajines AMB, OMB y el franquicia del CMB.

"No me gusta el tipo y me voy a divertir mientras su cara queda golpeada y marcada por mis puños. La toma del poder está aquí y el reinado de Lomachenko, la pequeña diva, está llegando a su fin", aseguró López, quien hará la primera defensa de su corona.

Mientras que el zurdo "Hi-Tech".

Lomachenko, quien presume en su palmarés títulos mundiales en tres divisiones: Pluma, Superpluma y Ligero, 13 peleas por título mundial, con un récord de 12 victorias y una derrota, además de dos medallas olímpicas de oro, buscará que López se trague cada una de sus palabras.

"Teófimo puede hablar todo lo que quiera. Es muy bueno hablando, no ha hecho nada más que decir mi nombre durante los últimos dos años.

"Mi objetivo es ganar otro título mundial. Se comerá mis golpes y sus palabras", enfatizó el púgil ucraniano de 32 años.

La victoria engrandecerá a Teófimo como el "David" que contra todo pronóstico se impuso al gran guerrero. Mientras que la derrota lo dejará como el joven impetuoso y bravucón que sólo disparó balas de salva.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GALLO ESTRADA, CONFIADO EN QUÉ SALDRÁ A NOQUEAR A CARLOS CUADRAS