Seis técnicos cesados

Alex Diego es cesado casi al final de terminarse el Guard1anes 2020. Los otros cesados son Tena, Puente, Sosa, Palencia y De la Torre.

Es difícil explicar o entender las diferentes razones por las que cada uno de estos técnicos ha sido cesado. ¿Realmente resuelven la problemática? A veces los planteles no tienen todo lo que se requiere y los directivos toman decisiones pensando que solucionan su problema, tal vez lo hagan aún mayor.

Diego declaró después de su último partido: “Aunque el equipo corra y se entregue, no nos ha alcanzado, el estado de ánimo es bajo, pero mientras tengamos la oportunidad seguiremos peleando”. No pensó que sería cesado.

El liderazgo es un elemento crítico en la obtención de resultados, el rendimiento de cuentas por parte del líder es naturalmente exigible. Ahora, si hacemos números, de 18 equipos, la tercera parte cambió de técnico.

No conozco aún a un líder perfecto, me parece que una reflexión que puede ayudarnos está en la importancia de que, en el equipo, debe desarrollarse la capacidad de subsidiar las carencias del líder. Por equipo no me refiero sólo a los jugadores, sino al propio cuerpo técnico, a los directivos y a todos los que forman parte de la organización.

Sería ideal pensar que un solo hombre tenga todas las capacidades y el potencial para resolver cualquier reto. La realidad es que cada líder tiene dones únicos, pero también carencias.

Hace algunos días escuché una entrevista con Ricardo La Volpe y explicaba cómo Jorge Campos jugaba un papel importante en la Selección porque lograba comunicarse con los jugadores, por lo que representaba para ellos. Esto es un ejemplo de hacer equipo en el liderazgo, pero es importante empoderar a los demás miembros para que levanten la mano y puedan aportar ese extra que siempre es necesario. Cortar un técnico me parece, que no sea la solución de fondo.

Reflexionemos en cómo empoderarnos para aportar valor y apoyar a los líderes que tenemos, dando lo que ellos no tienen y sumando para el logro de objetivos en los equipos.

"Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SE ABREN ESTADIOS, ¿RIESGO CONTROLADO?