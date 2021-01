31 de enero, cierre real de registros en Liga MX

SIN TRASCENDENCIA

Aunque ayer por la noche se cerraron los registros oficialmente para la Liga MX, la realidad es que esta fecha se ha vuelto intrascendente ya que desde hace dos años se agregó al reglamento la posibilidad de que cada club pueda contratar un máximo de hasta cuatro jugadores que hayan jugado en el torneo anterior en el futbol mexicano, lo cual antes no se podía. La única condición es que el futbolista no haya participado en ningún partido del torneo en marcha, es decir todos los que jueguen en la fecha 1 ya no podrán ser negociados en este mismo campeonato. El real cierre de registros será el domingo 31 de enero, fecha en que se cierra la ventana de transferencias para todos los jugadores, nacionales y extranjeros.

OPORTUNIDAD

Matías 'Caco' García es uno de los volantes más interesantes del futbol argentino y Bravos de Juárez está a punto de amarrarlo, ya que el zurdo que juega para Gimnasia y Esgrima en seis meses termina contrato y quedará libre, por ello el club argentino aceptó negociarlo a Bravos por una cifra que ronda los 350 mil dólares, cuando se habla de que el zurdo tiene un precio por arriba del millón de dólares. El Caco es el clásico 10, zurdo, con buena pegada de pelota, cobrador de tiros libres y penales. Le falta regularidad, pero tiene condiciones, y parece que Bravos encontró una ganga al encontrarlo por ese precio.

OTRO MERCADO

Daniel Arreola, el veterano zurdo que pasó por Atlante, Atlas y Puebla, entre otros, se convirtió en jugador de La Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. Luego de no entrar en planes de los Camoteros, el estratega Andrés Carevic lo invitó a ser parte de la Liga. En Costa Rica también el Herediano anunció la llegada del entrenador mexicano Fernando Palomeque como responsable del equipo. Palomeque tiene mercado en el futbol tico, ya que el Herediano será el sexto club que comanda. Aldo Magaña y Oscar Arce en el Grecia son otros mexicanos que prueban suerte en el futbol de Costa Rica. Jugadores como Gerardo Lugo, Luis Angel Landín, Antonio Pedroza y Diego González pasaron por el futbol tico.

