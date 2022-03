Chaquito Giménez reemplazaría a Funes Mori en el Tri

POCAS DUDAS

El llamado de Rogelio Funes Mori es una de las pocas dudas que tiene Gerardo 'Tata' Martino para la convocatoria que se emitirá en los próximos días de cara a los tres juegos finales del Octagonal. Funes Mori se encuentra lesionado y en caso de no estar en condiciones para jugar ante Estados Unidos, Honduras y El Salvador, sería Santiago 'Chaquito' Giménez el encargado de tomar su lugar en el grupo. Otra de las dudas del estratega es la de Johan Vázquez, a quien en el Genoa están utilizando como lateral izquierdo y ya no como defensa central. La Dirección de Selecciones Nacionales emitió convocatoria para Johan la semana pasada y el Tata tendrá la última palabra. En caso de no ser citado el zaguero, su lugar podría ser ocupado por Jesús Angulo de Tigres.

REPORTE

“Sos un hijo de puta”, le dijo el técnico de Pumas, Andrés Lillini, al silbante Fernando Hernández al minuto 71 del partido entre Cruz Azul y Pumas. Eso es lo que señala la cédula arbitral y por ende el estratega de los universitarios se fue suspendido dos partidos. Hace dos semanas, el mismo nazareno fue insultado por Alexis Vega y por ese mismo motivo el delantero se fue dos encuentros a la congeladora. Los silbantes tienen la obligación de reportar esos hechos en la cédula, pero la mayoría no se atreven y luego reportan solo falta de respeto. En el caso del Curro Hernández, en los dos casos ha sido muy claro en su reporte arbitral.

AVANCE

Hasta ayer por la tarde el número de Fans ID entregados por la directiva del Atlas rondaba los cuatro mil de cara al Clásico Tapatío del domingo cuando los Rojinegros reciban a las Chivas en el Estadio Jalisco, partido para el cual será necesario tener el Fan ID para poder ingresar al inmueble. La directiva informó que los aficionados de Estados Unidos se podrán registrar sin ningún problema utilizando las identificaciones oficiales de ese país. En el caso de los menores de edad, al momento de ingresar los datos se tendrá que ingresar una identificación de un familiar que sea mayor de edad y que funga como tutor. Para poder cruzar el primer cerco perimetral en el Jalisco será necesario mostrar el Fan ID y en caso de no tenerlo no podrán avanzar, aunque tengan boleto en mano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN DE ESTADOS UNIDOS SOLICITÓ GARANTÍA DE SEGURIDAD PARA JUEGO VS MÉXICO EN EL AZTECA.