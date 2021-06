Nico Castillo hará la pretemporada con América

CONSIDERADO

El chileno Nicolás Castillo está contemplado por el cuerpo técnico del América para hacer la pretemporada y por ese motivo el andino viajará en los próximos días con las Águilas a Salt Lake City, donde los pupilos de Santiago Solari trabajarán por espacio de una semana antes de enfrentar a Santos Laguna en partido amistoso el 4 de julio. El delantero andino tiene contrato vigente con el América y viene saliendo de una enfermedad complicada, por ello contemplan que haga la pretemporada para que se ponga en condiciones y posteriormente buscar la posibilidad de cederlo a otro club. Castillo tiene 18 meses sin jugar oficialmente a causa de la enfermedad que lo aquejó. El que ya no fue tomado en cuenta para el trabajo previo es el paraguayo Sergio Díaz, quien tendrá que regresar al Castilla de España.

NO LES ALCANZÓ

Vladimir Loroña, Alan Mozo, Alejandro Mayorga y Santiago Muñoz jugaron el torneo Preolímpico con México en Guadalajara y no les alcanzó para estar en Tokio, ya que los cuatro no fueron considerados para la lista de 45, con lo cual prácticamente están fuera de la justa olímpica. Loroña fue el titular en el Preolímpico, pero al final el técnico se decidió por Jorge Sánchez en ese puesto y por eso mismo se quedó fuera Alan Mozo. En el caso de Mayorga perdió la batalla con Gerardo Arteaga y Kevin Álvarez, que están peleando por un lugar. En el caso de Santiago Muñoz el delantero lagunero no fue considerado ya que prefirieron a Eduardo Aguirre por considerar que se encuentra en mejor momento. Otro que seguramente se quedará fuera es Sebastián Jurado, ya que solamente se permiten dos porteros y los lugares son para Guillermo Ochoa y Luis Angel Malagón.

CAMBIO

Cuando se reanude el ascenso, el Tepatitlán podrá pelear por ascender, lo cual resultó el mejor premio para los Alteños luego de coronarse como Campeón y Campeón de Campeones. En la asamblea de este lunes se decidió cambiar el estatus de invitado a participante, con lo cual oficialmente ya podría pelear por subir cuando se reactive el ascenso. No se dijo si al cambiar a participante ya podrá tener acceso al bono de 20 millones de pesos por año que la liga les entrega a los clubes. En la junta no se autorizó todavía la participación de Irapuato, por lo tanto sigue en veremos si se jugará con 18 equipos y sobre todo quién podría ser ese club, ya que Colima, Durango y Matamoros estarían en las mismas que los freseros.

