Tapatío no servirá para dar minutos a varios jugadores de Chivas

NO PUEDEN

Jugadores como Chofis López, José Madueña, Pollo Briseño, Dieter Villalpando y Alexis Peña no pueden jugar en la Liga de Expansión MX, ya que el reglamento señala que el carnet único es exclusivo para nacidos de 1997 en adelante. El cuerpo técnico de Chivas pretende darles actividad, pero no tienen cabida en Expansión, y tendrá que ser en la Sub 20, donde por por ejemplo Oribe Peralta jugó el sábado pasado ante Pachuca. En el caso de Chicote Calderón y Ronaldo Cisneros los dos nacieron en 1997, y por ello sí pueden jugar, y de hecho lo harán este martes con el Tapatío ante Atlético Morelia.

ÚLTIMA SEMANA

Para poder registrar futbolistas procedentes del extranjero en Liga MX o en Liga de Expansión, ya que el sábado 5 de septiembre a las cinco de la tarde se cierra la ventana de los registros. En Primera División los clubes tienen hasta 11 plazas para jugadores no formados en México y son pocos los que tienen llenos todos esos cupos. En esos casos, el equipo tendría que dar de baja a un foráneo para registrar a otro. Después del sábado ningún club podrá dar de alta a nuevos jugadores, ni siquiera por lesión o por transferencia a otra liga. En la Liga de Expansión los equipos pueden registrar hasta cinco no mexicanos aunque solamente pueden jugar tres. Se había mencionado la posibilidad de que la ventana quedaría abierta todo el torneo, sin embargo, se cambió de parecer y el sábado se cierra el libro de pases.

INCORPORACIONES

Antes del cierre de registros, Xolos de Tijuana pretende incorporar a dos refuerzos, se trata de David Matías Barbona y Luis Leal, el primero argentino y el segundo portugués. Barbona es un clásico volante de ataque que ha tenido buenos momentos con su actual club: el Racing de Avellaneda. Luis Leal es un delantero portugués que ya estuvo en México hace algunos años con Jaguares y que es todo un trotamundos, Xolos será el equipo número 14 en su carrera. El Newell's de Argentina fue el último cuadro de Leal, quien juega para la selección de Santo Tomé en Africa. Con las bajas de Nahuelpán y Bolaños, los fronterizos tenían huecos en esas posiciones y por ello piensan en Barbona y Leal.

