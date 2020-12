Mal año para el arbritraje mexicano

Un año para olvidar en el arbitraje mexicano, el peor en décadas. Hay escasez de talento, de instrucción y dirección, salieron a la luz pública acusaciones de los abusos y excesos de los comisionados, la falta de conocimiento y correcta aplicación del reglamento, las confusiones del VAR y su mala aplicación, hay muchas cosas que mejorar, pero se tienen que poner a trabajar, cosa que escasamente hacen, ojalá y el 2021 venga con notables cambios porque de lo contrario seguiremos viendo cómo se hunde el barco.

LOS ÁRBITROS

Fuerte golpe para César Ramos al sacarlo de las finales, resultado de su arrogancia, menosprecio y falta de compañerismo, el peor año en su carrera. En lugar de ser el ejemplo es todo lo contrario, sale a los partidos como si estuviera en pasarela, excedido de estrellitas, ojalá y enderece el camino, estará en el Mundial porque no hay más.

Fernando Guerrero. Equivocó su forma de arbitrar y fracasó, está lejos del Mundial y de eventos de FIFA. Como otros, pensó que sus relaciones públicas lo pondrían a dirigir internacionalmente y fue todo lo contrario, su carrera estará en el futbol nacional.

La Comisión nos dio la razón. Durante todo el torneo manifesté que Santander, Adonai Escobedo y Oscar Macías no están para arbitrar en Liga MX, por algo no dirigieron un solo partido de Liguilla, no son nada confiables y sí bastante malitos. De qué sirve tener nueve árbitros FIFA, si varios no sirven para arbitrar. Hay que darles las gracias y que se dediquen a otra cosa, para el arbitraje no nacieron.

Fernando Hernández. Corrió con mucha suerte, porque lo quieren hacer buen árbitro a como dé lugar, equivocaron la estrategia porque creen que designándolo cada semana va a aprender. Corren el riesgo de fracasar con Fernando si no le ponen más atención, necesita instrucción personal y grupal.

Jorge A. Pérez. Fue el mejor del torneo, pero se quedó corto en la Final con un trabajo que decepcionó. No entiendo por qué se enoja en el partido, tendrá que trabajar en eso, porque cuando le pasa, pierde el control del juego. Es un buen árbitro, pero con asesoría de alto nivel.

Diego Montaño. Es otro buen árbitro, pero no quiere despegar ni consolidarse como uno de los mejores, le hace falta trabajo de conducción de juego y mejorar en el físico.

Marco A. Ortiz. Está en el mismo camino de César Ramos, se está volviendo arrogante y se le subió la 'estrellitis', tiene todo para ser el mejor de México, pero menosprecia los juegos, se siente que no lo merecen.

LOS GÁNSTER

No acabo de entender por qué Arturo Brizio dejó en manos de estos cuatreros el futuro del arbitraje mexicano. Arturo Ángeles, que en mi opinión es el peor instructor que alguien se atrevió a traer a México, hizo todo lo posible por hundir el arbitraje y lo logró; Mauricio Morales está más preocupado por llenar los bolsillos de su hijo, retacándolo de designaciones. Quetzalli Alvarado está muy limitada, no está para ser instructora.

LOS OLVIDADOS

Cacaraquearon que tenían árbitros para el futuro, pero sólo les dieron atole con el dedo, les mintieron y están abandonados. Varios árbitros recibieron una sola designación en Liga MX y desaparecieron, no les dieron continuidad y sólo designaban a los amigos, es una pena que juegan con la carrera de los árbitros y los hacen perder su tiempo.

ACUSACIONES

Salieron muchas declaraciones de los árbitros, en redes sociales, de los abusos y excesos de gente como Santana, Antonio López y un tal Roa, muchos acusan al señor Santana de cobrar por designación, lo cual me parece sumamente grave. La inconformidad del arbitraje nacional es muy notoria, pero no se hace nada.

Sólo falta que Arturo Brizio saque del arbitraje a estas personas que únicamente dañan a los árbitros y se benefician engordando su bolsillo, que lastima que estén pasando estas anomalías.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL CIERRE