América y marca deportiva sufrieron por nuevo 'plumaje'

SUFRIERON CON EL PLUMAJE

Vaya dolores de cabeza que dio el nuevo plumaje al América y a Nike. Fue una larga espera para al fin presentar en redes sociales los uniformes para la 2022-23, vivieron las de Caín para que llegaran y se pusieran en venta, pues la producción de la empresa de la palomita no pudo pisar acelerador a fondo para entregar con el adelanto de fecha que aplicó la Liga Meme X por el Mundial de Qatar. Les cambió todo el plan y sufrieron la gota gorda.

En las fotos en el Azteca que se tomaron antes de que llegaran las personalizadas de jugador, incluso se aprecia como a algunos futbolistas, como Fidalgo, no le ajusta bien la playera, le queda grande. Para el juego del sábado ya está confirmada la amarilla.

TODO POR SER CAMPEÓN

Está por arrancar el torneo y aunque mis compas de RÉCORD nunca me preguntan por mis favoritos, de una vez pongo que para mí, la revelación para pelear el título es el Toluca, o como les vamos a empezar a decir en esta columna: Los Diabolácticos.

Me contaron que después de la endemoniada regañada que le puso Don Valentín a Suinaga, Sinha y compañía por pagar la multa y arrastrar el prestigio, les lanzó un encargo implacable: “Quiero ver Campeón al Toluca otra vez antes de morir”. Así que trazaron el plan y el jefe abrió la cartera para las contrataciones que ya conocemos, para luchar por ese título cuanto antes.

Diez Morodo, de más de 80 años, también les planteó uno de sus planes: vender a sus Diablos en un plazo de cinco años, para buscar dejar en buenas manos a una de las instituciones históricas y ejemplares de nuestro balompié.

SE LA APLICARON A LOS CHES

Y si Toluca fue el que más calidad compró en esta ventana de transferencias, Rayados fue el club que pagó más por un jugador: Berterame, por 10 melones gringos y el 50 por ciento de la carta del goleador.

Me contaron que San Luis y el Atleti se la aplicaron a un club sudamericano con la transacción, al San Lorenzo, pues los potosinos sólo habían comprado 70 por ciento de la carta al Ciclón en unos dos millones de los verdes, así que los argentinos tenían aún 30 por ciento y esperaban su parte correspondiente por el traspaso a Rayados. Pero resulta que los españoles se avivaron, le dijeron a su filial mexicana que permitiera que expirara el contrato y lo firmaron en Madrid con uno nuevo, es decir, no fue venta, sino que se acabó y quedó libre de compromisos con los anteriores propietarios, con lo que así ya no tienen que mandar ni un dólar partido a la mitad al Nuevo Gasómetro. Salieron más listos que bonitos.

Sin embargo, mi oreja che me advirtió que viene una novela con FIFA, pues el San Lorenzo considera evidente que fue una maniobra para sacarlos de la transferencia y se van a quejar. Veamos de qué cuero salen más correas.

TAMBIÉN DEBEN EN EL BAJÍO

Ya te contaba que en la Liga Em Ex volvieron aquellas viejas prácticas de que a pesar de estar bien establecida la regla de que si debes no juegas, para este semestre se la están pasando por el arco del triunfo por Cruz Azul y Bravos, pero resulta que en Querétaro también hace aire.

Después de que la femenil ventiló los problemas en los pagos, me enteré de que hay integrantes de Gallos varonil que ya tienen rato de no ver sueldo completo, pues a algunos se les atrasó un mes de pago, ¡e incluso hay a los que les deben dos! Me explicaron que la directiva ahora encabezada por mi examigo Ares de Parga ya habló con la mayoría para que aguanten, hicieron un compromiso de pagarles, la bronca es que no les han dicho cuándo.

Si se desesperan los patea balones y se quejan oficialmente en la Liga, menuda bronca en la que los meten por aceptar a deudores. Volvieron aquellos tiempos de las deudas de Kuri que Doña Fede solapaba en lo oscurito.

CRUZA LA FRONTERA

Vaya emoción que compartió el buen Furby cuando se despidió de Televisa tras 20 años en el equipo de deportes, rodaron las de cocodrilo con el video que le armó la producción para decirle adiós. Varios me preguntaban si Martínez fue parte del recorte, y lo que les puedo contar es que se muda a vivir a Houston, para chambear en la señal local de Univision. ¡Éxito!

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA VUELVE AL COLOR CREMA EN SU UNIFORME TRAS 20 AÑOS.