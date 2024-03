Apuestan por la 'Conca'

Inician esta semana la serie de tres Clásicos en 10 días, uno en la eliminatoria por la renovada ConcaChampions y el otro de la Fecha después de este fin de semana, y aunque se dicen que no hay favoritos en estos enfrentamientos, por supuesto que el paso del Campeón lo pone por encima de Chivas.

Pues por no dejar se me ocurrió preguntar a mi oreja emplumada si había preferencia entre apostar por el Bicampeonato en Liga Meme X o ir por la Conca, que además del pase a la Copa del Mundo de Clubes, ahora ofrece casi 8 melones de los gringos al campeón, una cifra récord. Pues la respuesta vino acompañada de la obviedad de que no sería postura oficial: “El patrón quiere llevar a su América al Mundial”. ¿Así o más claro?

MÁS SUEÑOS DESDE ARGENTINA

Y ahora, resulta que Cruz Azul con su buen paso ya se volvió la nueva presa de los sueños de la prensa argentina, que llena de cuentos a los medios especializados y las redes sociales sobre los objetos de deseo del futbol de su país en nuestra Liga MX. Ahora es el caso de Faravelli.

Lorenzo llegó a México gracias a que fue campeón de la Recopa Sudamericana con Anselmi en el Independiente del Valle, nunca fue apreciado realmente en su país, pero hoy que vuelve a brillar con La Máquina, incluso ya con gol, desde el Cono Sur se encargan de hacer la chamba a un club que lo pretende, como ahora es el Boca Juniors de Riquelme.

Sin embargo, hoy, como en el pasado, es un mero sueño, pues ni al equipo más importante de Argentina le alcanza para comprar a Faravelli, de tres años de contrato con Cruz Azul. Eso sí, le ofrecerán aguante para intentar seducirlo, pero ya te digo, es un mero che sueño.

OTRO ASESOR AL ESTILO CELESTE

Donde sí hay cambios notables es en Puebla, pues a La Franja le están tratando de cambiar la mala cara que ha dado en los últimos torneos, en los que falló para pelear en Liguilla de nuevo y ahora lucha por evitar la parte baja de la tabla.

Ante la salida del director deportivo, del entrenador y del ícono que pusieron para ser la cara del club, el legendario Carlos Poblete, el club se encuentra oficialmente en búsqueda de sus reemplazos, pero la realidad es que ya opera desde lo oscuro un personaje al estilo asesor como lo hizo su hermano Jaime en Cruz Azul: ni más ni menos que el promotor Mario Ordiales.

La Pulga es el encargado de ponerle nombres al nuevo proyecto deportivo de Puebla y me cuentan que uno de sus representados es el favorito para regresar a los banquillos mexicanos: Juan Reynoso. Veamos.

PREFERÍAN A LOS QUE CORRIERON

Ya de cierre, te cuento que al interior de Doña Fede, con todos los cambios que lleva esta administración, hay varias áreas que no están dando el ancho y que extrañan a los que cepillaron para traer a nuevas. Te cuento hoy de un ejemplo.

Normalmente, en los torneos internacionales grandes, la Concacaf pide ayuda de las federaciones de la zona a organizar partidos. Sucedió con uno de clubes en Canadá, para el que le solicitaron a la FMF que mandara la ayuda que usualmente aportan para organizar el juego. Sin embargo, iban a mandar a gente nueva, inexperta. La Confederación preguntó por qué no iban los de siempre y la respuesta fue simple: porque esta nueva administración los acaban de correr.

Concacaf no quiso poner en peligro el partido entre el Orlando City y el Cavalry de Calgary, así que le dio las gracias a la FMF y prefirió buscar justamente a aquellos que habían corrido en México para contratarlos por fuera. Y como de nuevo fueron garantía de buena chamba, gente que fue cepillada en las oficinas de Toluca como Iván Alva, Paul Avendaño y Benjamín Morales apoyaron a la Confederación en la organización de otros partidos, como en Jamaica y Costa Rica, por ejemplo, y lo hicieron de maravilla. No cabe duda que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Después te platico de otros casos.

