Se armó la bronca por el 'Tano'

Ya no sé qué estuvo mejor, si el juego entre Miami-Monterrey o lo que pasó después, y es que no crean que todo acabó con el silbatazo final, de hecho, ahí empezó lo mejor. Y es que al equipo de Messi no le gustaron nadita las palabras del entrenador argentino del Monterrey, quien aseguró que la Concacaf iba a influir en el arbitraje para hacer que avanzara el equipo de Miami y por supuesto, se lo reclamaron.

Primero, antes del partido, cuando el Tata Martino se encontró con el Tato Noriega en la cancha, el entrenador argentino le reclamó las palabras del técnico de Rayados, pero el directivo del Monterrey se hizo el que la virgen le hablaba y se limitó a darle la vuelta al técnico rival.

Después del juego de Ida, estalló la cosa, pues integrantes del Inter, incluido el normalmente calmado Tata, fueron a reclamar al árbitro central, el guatemalteco Walter López, sobre todo la expulsión, que para mi gusto fue bien marcada, además de una supuesta mano que debió ser sancionada en el área del Monterrey. Martino le lanzó al silbante un “¡Y te salió!”.

El Gatillero Suárez, que ya conocemos su carácter explosivo, y Jordi Alba encabezaron las airadas quejas. Y que se van sobre el Tano Ortiz. Me cuentan mis orejas concacafkianas que fueron a buscar al vestidor del Monterrey al entrenador argentino por lo que había dicho, lo esperaron para recriminarle.

Sin embargo, de nuevo en el club regio se hicieron los locos, no sin antes acusarlos con la gente de Concacaf que estaba en el lugar, para que tomara nota de lo sucedido y repartir castigos correspondientes. Veamos en qué para.

¡APUNTEN A MESSI!

Eso sí, mi oreja de nuestra confederación me alcanzó a tirar una buena para mis compas regios que irán a ver el partido de Vuelta en el Gigante de Acero la próxima semana: “Ya verás que Messi va a estar”.

Y cómo no, aunque el Tata siguió muy cauto al decir que van juego a juego y verán primero ante Cincinnati por la MLS y luego en Monterrey por la Conca cómo va el ‘10’, me aseguran que Leo hará el viaje a nuestro país y que disputará el partido. Lo más probable es que no sea todo el partido, pero va a pisar la cancha para tratar de hacer lo que parece imposible, la remontada de visita. Veamos.

SCOLARI ERA OPCIÓN REGIA

Para seguir con Rayados, el Tano Ortiz y una de las voladas de la semana, que Luis Felipe Scolari venía al Tri, te cuento una que pudo cambiar el destino, pero que en Coapa deben agradecer porque así se hicieron de Jardine y La 14.

Resulta que cuando el Tato Noriega buscaba entrenador para el Monterrey, durante aquella época en que le hicieron cansada la permanencia a Vucetich, llegó a su oficina la posibilidad de que contratara a Felipao. Era una gran opción. Sin embargo, en plena Liguilla, antes incluso de que los eliminara Tigres en el Clásico Norteño, el directivo de Rayados logró hablar con el Tano Ortiz y acordaron que, acabando el certamen, sin importar el resultado, el argentino sería entrenador de los Rayados.

Así, Noriega declinó amablemente la opción de Scolari, pues el Tano, quien había prometido renovar con el América, le aseguró al Tato que mejor se iría para el Norte y el resto es historia. Las vueltas de la vida.

LA DISCRIMINACIÓN NO SE DETIENE

Y, para terminar, quedó pendiente apuntar en la columna anterior que las notorias muestras de discriminación en nuestro futbol no paran, al contrario, siguen creciendo y Doña Fede sigue sin aplicar los protocolos.

En esta jornada me di una vuelta por el histórico Jalisco para el partido que increíblemente perdió el Atlas con Gallos, y que de nuevo soltó la frustración de la tribuna, que lanzó numerosos y sonoros gritos prohibidos contra el portero, pero a pesar de que las autoridades de Liga Meme X y de la Fede avisaron que se aplicaría el protocolo, este sigue sin aparecer en nuestras canchas. Veamos cuánto más siguen con la farsa de querer arreglar algo que no quieren controlar.