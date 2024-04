El Azteca no peligra

Cómo les gusta inventar cosas en redes sociales para subir en interacciones o en followers. Una verdadera pena. Pero acá está su Franco de confianza para evidenciar a los parásitos de la información que venden puro humo. Esta vez es lo del Estadio Azteca, pues aseguraron que el Coloso de Santa Úrsula “no pasó las pruebas FIFA para el Mundial 2026”, ¡y hubo medios que se dicen decentes que se treparon a. la mentira! Hágame usted favor.

La gente de FIFA vino a la sede hace un par de semanas, como fueron a Guadalajara y Monterrey y a las otras 13 ciudades que componen la próxima Copa del Mundo. Pero no fue para calificar ni para quitar o mantener la etiqueta de huésped. Así de fácil.

El calendario del Azteca para sus remodelaciones sigue como se lo pusieron a FIFA: arranca formalmente en junio y estará listo a tiempo, tal cual se lo informó Televisa al órgano rector del Mundial desde el año pasado. No se ha movido un centímetro ni está en peligro la sede. Mi oreja Fifera me explicó que todo marcha como lo planeado, como lo aceptó el organismo internacional antes de darle la inauguración del 2026. Así que no te dejes engañar con cuentas que sólo buscan interacciones y que de periodistas tienen lo que yo tengo de Rey de los Países Bajos.

Y SIGUIÓ INSULTANDO EN REDES

En regiolandia se fueron con todo por un tuit (o un ‘ex’ como le quieran llamar) en el que una facción de seguidores de Rayados colocaron una manta “Cuando matemos a un árbitro van a dejar de robarnos” después del partido que perdieron contra Chivas. De nuevo echando la culpa al arbitraje, cuando las dos expulsiones fueron bien marcadas.

De entrada, la regioprensa se fue con la finta de que esa manta era obra de algún seguidor rayado, pero en realidad es de seguidores del Blooming de Bolivia de hace dos años. Nada qué ver, pero ya sabes que les cuesta investigar un poquito.

Incluso, el propio Gerardo Arteaga, quien fue expulsado por insultar al árbitro, se metió en muchas más broncas de las necesarias por no saberse el reglamento. El lateral asegura que sólo le dijo “¿Eres menso o qué? ¡No mames!” a Adonai Escobedo, quien reportó más linduras, como un remate con "cabrón". Pues por eso, todo pintaba para que fuera un partido de castigo al del Monterrey.

Sin embargo, Arteaga se puso activo en redes sociales. Le dio likes y retuits a insultos que sus seguidores le compartieron, mucha lindura, como “árbitro puñetas”, “traía consigna contra Rayados”, “qué robo”, “ciegos de Liga MX”, incluso una con foto de Gignac y el silbante: “a este le tiene miedo”, y muchos más. Gerardo le dio rienda suelta, lo difundió en su cuenta oficial y no lo ha borrado.

Según los reglamentos, en especial el Código de Ética, hay multas por no dirigirse con “respeto, prudencia, honestidad” en “medios de comunicación y/o redes sociales” de uno a tres partidos de suspensión. ¿Crees que le tiemble la mano a Doña Fede o lo dejen en un juego? Para mí, se la van a perdonar, sólo se pierde este con Cruz Azul y regresa para el Clásico contra Tigres.

OTRA RAYITA A TI-GUE-RES

Y ya hablando de mis Ti-gue-res, una rayita más. Seguro viste el golpazo que se acomodaron en el partido femenil en Puebla, Dulce Martínez y Nayeli Rangel, en el que se aplicó el protocolo como debía. Bueno, más o menos, pues las felinas se pusieron creativas y rompieron las reglas.

Mientras atendían a la capitana felina, por desesperación, las jugadoras de Tigres pedían que entrara la camilla, pero los médicos estaban tratando de estabilizar a Nayeli, incluso ya estaban camilleros a lado. Pero dos futbolistas felinas decidieron invadir el campo con una camilla, sin que nadie se los pidiera, pues primero necesitaban estabilizar a Rangel. Me cuentan desde Doña Fede que están analizando si no una multa a las Ti-gue-res, por lo menos recordarles que existe reglas y protocolos. Veamos.

