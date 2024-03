¿Viene Aguirre al rescate?

No sé de qué se sorprenden tantos con nuestra Selección, si está avisado hace años lo bien que trabaja la US Soccer mientras Doña Fede se está sacando los mocos... bueno, corrijo, está concentrada en que siga sonando la registradora. Los gringos nos iban a rebasar sí o sí, lo que da coraje es que avisaron tantas veces y no se hizo nada. Ni se hará. No por ahora.

Jimmy Lozano sigue firme en el banquillo del Tri, tal como te lo escribí la semana pasada. En realidad la prueba del medallista sin medalla es hasta la Copa América y sólo una tragedia lo quitará de llegar al Mundial 26 como estratega mexicano. Por eso, aquello de que el Vasco Aguirre viene de regreso no es tal, como tampoco que ya recomendó a Nacho Ambriz para entrar al relevo. Javier es uno de los mejores amigos de La Bomba Rodríguez, pero te puedo decir que el Alto Comisionado aún no pone en acción ese plan.

NEGOCIACIÓN Y UNA AMENAZA MALALECHE

El tema sabroso de hoy: cómo va la renovación de Henry Martín. Primero, el contexto: América sí le ofreció más lana, pero nunca como la que venía de la MLS (ya te había dicho que aquella supuesta oferta de Rayados era mentira); en gringolandia le ofrecen el doble de lo que gana acá. Y te cuento otra más: resulta que su representante, Alex López de Pitz Group, asegura que tiene una más de Medio Oriente que le pone en el banco ¡el triple de su salario actual en el Nido! Una locura con lo que las Águilas no pueden competir.

Pero está la otra parte: Me cuentan que Henry no quiere irse del América. Todo lo contrario a lo que hizo el Cabecita. Resultta que Rodríguez, en cuanto su agente, Edgardo Lasalvia, le avisó de la oferta de la MLS, le advirtió a la directiva de Coapa que lo dejaran ir, y como tardó tanto y fue separado para analizar la propuesta, los volvió a amenazar con que si no lo dejaban marchar al Norte, “les iba a destrozar el vestidor”, según me contó mi oreja bien enterada de las negociaciones. Una fichita que al fin se marchó.

HENRY, AL LÍMITE: RENOVAR O PETRODÓLARES

Me desvié del tema. Ahora sí: Henry quiere quedarse, no sólo porque sabe que está en el mejor lugar para despuntar profesionalmente, en el de mayor reflector y donde sí va a pelear por ser titular en el 2026. Además, me contaron que tampoco ha renovado con Adidas, la marca que lo viste, pues la firma alemana está también esperando que se quede en América para darle un buen contrato, pues si se marcha a la MLS o a Medio Oriente perderá muchísimo impacto.

Y resulta que todo se resume a esta semana. Así es. Me contaron que Azcárraga le pidió a la directiva del América que negociara directamente con Henry, que quitaran a su representante de por medio, pues sólo le está llenando la cabeza con la idea de que tome los petrodólares para asegurar el futuro de su familia. Así que regresando de la aventura tricolor, Martín terminará de escuchar al patrón para decidir. ¿Tú qué dices, se queda por el poder del América o se marcha para tener un sueldo que jamás imaginó? Hagan sus apuestas.

