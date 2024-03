El 'Maguito' no quiere la verde

Vaya lío que se armó con la posibilidad de que Álvaro Fidalgo pudiera naturalizarse para jugar con México el Mundial 2026. No digo que no sería bueno, es uno de los mejores futbolistas de los últimos años en nuestra Liga Meme X, pero no se va a dar. Me explico.

Primero, Doña Fede no lo está buscando, no es opción primero porque no tiene la chance de obtener el pasaporte mexicano y no interesa. Segundo, es desde el América que está la chance pues se lo quieren plantear como parte de la propuesta para que renueve y se quede más tiempo en el Nido.

Acá hay que agregar que las Águilas no lo dejaron salir con la oferta de Rusia que estaba por los 10 melones de billetes europeos y le prometieron que este verano le harían una buena oferta para aguantar las nuevas propuestas que lleguen. La promesa de que integre al Tri es parte de la negociación para que se quede.

Pues les tengo noticias: Álvaro no tiene pensado ir al Tri, pues sigue firme en su deseo de poder llegar algún día a la Selección de España. Si de por sí es difícil integrar a La Furia Roja por su gran catálogo de estrellas, jugando desde México es casi imposible. Así que váyanse despidiendo de la ilusión de ver al Maguito con la playera morada de cortinas de tía que nos hizo adidas.

POLÍTICO LA RIEGA EN SUEÑO FUTBOLERO

Pues en plena efervescencia política ya salieron los primeros que se quieren subir al futbol para ganar adeptos y te cuento hoy de uno que hizo enojar al club al que le va: Salomón Chertorivski, candidato que busca gobernar a la CDMX, quien hizo como propuesta que el Necaxa, club al que le va desde chavo, vuelva a la capital.

El problema es que el político ni siquiera les preguntó a los dueños de los Rayos, la familia Tinajero, quienes no tienen ni idea de lo que está promoviendo Salomón. Es más, están súper enojados con el candidato de Movimiento Ciudadano porque cuando subió el video donde lanzó el sueño guajiro ¡lo hizo vistiendo una playera pirata del Necaxa! Ni para eso lo hizo bien.

SE FUE DE DOÑA TELE SIN CONTRATO

Y ya de salida, no quería dejar pasar la oportunidad de contarles de mi compadre Pepe Segarra, a quien le dieron trato de ídolo en el Estadio Harp cuando debutó en transmisión con Fox Sports, en la serie entre mis Diablos Rojos y los Yankees. La afición se volvió loca, lo ovacionó y le pidió autógrafos, que saliera a la grada para darle la mano. Tremendo fichaje.

Pues me contaron que, aunque en Televisa se dan de topes por dejar ir la única propiedad redituable que les quedaba fuera de transmisiones pamboleras, ‘Los Tres Amigos’, junto a Toño de Valdés y Enrique Burak. Resulta que, de los tres, el único que no tenía contrato con TUDN era precisamente Pepillo, quien no firmó una exclusividad o algún papel que lo ligara al canal de Chapultepec ¡por más de cuatro décadas! Así como lo lees, no tenía contrato, así que en cuanto se abrió la chance de narrar beis de nuevo en Fax Sparts, se pudo ir sin que nadie le pudiera decir nada. Vaya regada de mis compas televisos.