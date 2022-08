Fichaje de Jorge Sánchez con Ajax no está amarrado

NO ESTÁ CERRADO

Si tan complicado no es. Pero basta que alguien revele una negociación en curso para que salga la borregada a asegurar que “ya está hecho”, que ya tiene casa en su nueva ciudad, que sólo falta que el perro dé el visto bueno y una serie de fantasías que no tienen fin. Lo que yo te cuento es lo que sucede sin jugarle al Nostradamus. Así que ahí te voy con lo de Jorge Sánchez.

Ajax sí buscó al América y ya le puso en la mesa el interés para ya pescarlo antes del Mundial. Incluso, el lateral sabe de la oferta y está muy entusiasmado, quiere marcharse ya, pues sabe que estas oportunidades no pasan dos veces.

Sin embargo, en el Nido no tienen prisa por venderlo, al contrario, saben que será titular en el Mundial y lo único que puede pasar es que se cotice si da la sorpresa, para así poder venderlo después con un mejor precio. Además, sin Jorge se quedan desnudos en el sector derecho en la zaga.

Sánchez, su representante Lalo Hernández, y la directiva encabezada por Baños y González Iñárritu, trabajan contra el reloj para encontrar la mejor solución para todos, pero eso no quiere decir que ya esté cerrado su pase al Ajax.

Sucede algo similar con lo del Cachorro Montes y la oferta que el Dínamo de Moscú les puso a los regios y que ya desmenuzó mi compadre Rubén Rodríguez. El chavo quiere, pero el conjunto mexicano no está satisfecho aún con la propuesta. Así la situación.

ADELANTAN PARA NO PERDER

Varios se extrañaron porque muchos partidos se adelantaron esta media semana aunque eran de la Jornada 16, pero todo tiene una explicación coherente.

Como este torneo es tan corto por el Mundial de Qatar, la Fecha 16 resulta que se cruza con Fecha FIFA, por lo que la Liga Meme X dio la anuencia para que los equipos que se pusieran de acuerdo, pudieran adelantar estos juegos a fin de que en las fechas designadas no perdieran a los seleccionados, pues por reglamento los tienen que prestar a sus selecciones. Este permiso continuará y así veremos diversos partidos adelantados.

LOS MÁS ENCANIJADOS

Qué relajo causó eso de que si unos jugadores de Universidad viajaron a Barcelona en primera clase y otros en turista, pero mis amigos de RÉCORD ya te contaron qué fue lo que en realidad pasó y que no se hizo por discriminar a nadie, sino porque no cabían todos juntos. Así de sencillo.

Por eso espero que al Palermo y Marquito García ya se les baje el coraje, porque eran los más enchilados por la bronca que se generó, que mejor disfruten y agradezcan que los llevaron.

De paso te platico que la parte administrativa de la comitiva llegó antes a Barcelona para checar que todo estuviera listo para recibir al equipo. Eso sí, el Puma Mayor, mi amigo el Inge Silva, llega hasta el fin de semana.

LE METE VELOCIDAD

Henry Martin no se quiere quedar atrás en el tema de la convocatoria del Mundial y me cuentan que no quiere 'delegar' su lugar para Qatar en estos últimos meses antes de la convocatoria final. Hasta ahora Santi Giménez le sacó ventaja, pero no tira la toalla y paulatinamente ha vuelto a una racha positiva de goles.

Camarón que se duerme se lo lleva la corriente y el delantero americanista no pierde la ilusión. En temas de contrato con las Águilas aún tiene un convenio vigente, así que es tiempo de rendir o rendir sin preocupaciones más que la de la Selección Mexicana.

AGRESIÓN SIN TV

Y ya de salida para que no se le escape a la Liga Meme X, esta toma ni Obama, sólo El Franco.

Resulta que al término de juego entre Juárez y Atlético de San Luis, el técnico de los fronterizos se le fue con todo al auxiliar Leal del Aleti y acá está la prueba. Una más de Hernán, igualita que la que le hizo al Piojo.

