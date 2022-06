Israel Reyes no llegará al América para el Apertura 2022

NO LE SALDRÁN ALAS

En América, vayan descartando la llegada de Israel Reyes a la central de Coapa. Me cuentan que aunque las Águilas han hecho el esfuerzo de comprar al defensa del Puebla, La Franja sólo lo soltará por una muy buena pasta. Además, como el chaval tiene chance de colarse a la lista mundialista, este torneo es casi imposible que lo vendan, van a esperar a que termine Qatar.

Hay que recordar que a Reyes le queda año y medio de contrato aún y que entre lo que se ofreció a Larcamón para renovar fue cuidar a las piezas clave del equipo.

Y la otra, aquello de que La Franja está interesado en Henry Martín, también es puro humo del denso, primero porque tienen a Aristeguieta como el estelar, y segundo porque el Puebla no puede costear sueldos como el de La Bomba. Así que, americanistas del mundo, si ya se habían ilusionado, olvídenlo.

LO BUENO: LA DISCIPLINA

No van a cambiar al Tata, ya dejemos el tema por la paz. No quiere decir que no exijamos a nuestra Selección, sino que lo hagamos con más inteligencia.

De lo bueno que ha impuesto Martino es el tema de la disciplina. El Gourmetour por Estados Unidos fue la muestra perfecta: más de 15 días en una fortaleza alejada de distracciones y medios de comunicación. El Tata no confía en sus muchachos, así que los separa de las tentaciones, algo que no ocurría en los ciclos más recientes.

El Moletour siempre ha sido la excusa perfecta de los tricolores para pegarle al shopping y a la turisteada, pero con Martino eso ya no aplica. Después del famoso ‘brunch’ de Nueva York, el cuerpo técnico dio instrucciones claras de que las concentraciones deben ser un búnker para evitar deslices.

Con esto terminamos de entender por qué no llama a alborotadores del orden, como Hernández, Salcedo, Mozo o Guzmán. Es más, otro ejemplo es el caso de los premios que ya te platiqué que por primera vez en décadas, al fin se arreglaron los líderes con Doña Fede, sin la intervención de personajes que no entiendan de negociaciones, como el Chicharito, quien en el pasado ciclo a Rusia explotó ante la sorpresa de propios y extraños para pedir mayor recompensa por vestir la verde en el Mundial. Esta vez, la disciplina está bien cuidada y se lo deben a Martino.

¿MENTIRA PIADOSA?

Eso sí, no acabo por entender a Martino cuando en rueda de prensa aseguró que no vio a sus paisanos en estos amistosos, en el de Estonia, donde Messi se destapó con cinco pirulos. Bueno, sí lo entiendo: esquivó la bala en casa y en México, al no tener que comprometer un elogio a la Albiceleste.

El caso es que el Tata sí vio el juego y lo peor del caso es que fue en la comida, en el restaurante, con muchos presentes, cosa que seguro ya lo dejó mal parado al interior, pues defendió esa mentira a capa y espada cuando sabemos que no fue verdad.

NOMÁS NO LE GUSTA

Y por último de Martino, una de las preguntas más recurrentes que me hacen sobre su alineación: ¿Por qué no le gusta Johan Vásquez? Pues hay respuesta y el seleccionador de origen argentino no la esconde: no le gusta cómo defiende el mano a mano, considera que la mayoría de las veces se perfila mal y termina en el suelo, y eso no se lo perdona a un titular mundialista. Así de directo y claro. Asegura que Héctor Moreno está en mejor momento. Yo no comparto su opinión, si no, no sería estelar en Genoa, ¿no? Y la otra: ¿Para qué carambas lo trae entonces? Sólo viene a pasear el exuniversitario.

LO QUE CUESTA LA BOMBA DEL VERANO

La bomba del verano ha sido una: Edinson Cavani, quien está en la mente y deseo de varios aficionados de Liga MX, en especial de Rayados, América y recién se subió Toluca, los que lo han buscado.

Me cuentan que el contacto de los Diablos fue el más reciente, charló Suinaga con el delantero charrúa gracias a Pablo Rivero, quien es representante de Almada, timonel de Pachuca.

Con los tres equipos mexicanos fue muy claro: quiere un proyecto serio porque piensa en Qatar, además de que está acostumbrado a un nivel de vida alto, cosa que los equipos le pueden cumplir sin bronca… hasta que llega el tema del sueldo. Edinson está pidiendo ocho melones gringos al año libres, más bonos por cumplimiento de objetivos, una locura para el mercado mexicano. Ni Rayados ni América, mucho menos Toluca, pueden darse ese lujo. Así que luce imposible verlo en México.

DEMASIADO CARO

De otro que hay mucho ruido porque está en Guadalajara es lo del Pocho Guzmán y la versión 2.0 en Chivas. Hay interés, pero les falta ponerle más ganas. Víctor fue uno de los mejores futbolistas del torneo anterior, no faltó a un solo juego, y está borrado del Tri por las ideas del Tata, por eso el Pachuca lo está cotizando como debe, muy alto.

No se olvida que Chivas lo regresó con todo y envoltura cuando ya habían acordado comprarlo, por el caso del doping en el que se vio envuelto Guzmán a inicios de 2020. Así que los Tuzos no se bajan del costo de siete melones de los verdes para que salga, precio que el Rebaño no está dispuesto a pagar. Hoy no hay negociaciones, sólo deseos, así que si me preguntan, Víctor seguirá en la Bella Airosa tratando de regresarle la gloria al club más longevo de nuestro pambol.

SON DE ‘FAMILIA’

Y de cierre, otro nombre que circula en la esfera de Cruz Azul es el del uruguayo Felipe Carballo, creativo de 25 años de edad que gusta a Diego Aguirre, no sólo por ser compatriota sino porque resulta que comparten al mismo representante, Pablo Boselli, director de la agencia Global Business Group, especializada en el mercado charrúa. Lo que siempre he dicho: los promotores están satanizados y me parece que son necesarios para acercar a los jugadores con clubes que los necesiten, pero la relación con el timonel dará mucho de qué hablar si se concreta. Ojalá que no volvamos a los tiempos que un agente controlaba los destinos de La Noria.

