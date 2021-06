¿Qué tan cerca está Gio Dos Santos del Toluca?

AMARRAN CHISPA EN EL INFIERNO …Y NO ES DE GIO

Es más fácil que el Tata llame al Chicharito al Tri a que Gio arribe al Toluca. Así de imposible es que Dos Santos sea refuerzo escarlata. Primero, porque Cristante no lo necesita, pues ahora tiene otra vez la opción de ocupar al Pipe Pardo, quien ya entrena con los Diablos. Además, la directiva sabe lo que gana el ex de Belinda y no hay forma de que se lo den en la capital mundial del chorizo.

Y otra: Toluca ya amarró al fin a Sambu luego del torneazo que se aventó en el pasado Guard1anes, donde fue líder de asistencias. Pero la renovación no estuvo tan fácil, pues las pretensiones de jugador y club eran lejanas.

Rubens aseguró al menos un año de contrato con Toluca y está sujeto al cumplimiento de objetivos para extenderlo otro más, a pesar de que el argentino quería uno seguro de tres; el problema es su edad, pues con 37 el club no quería arriesgarse.

También sugirió Sambu que trajeran a su hermano, Fabián Héctor, volante que juega en el Junior de Barranquilla, pero con la complicación de las plazas de extranjeros es imposible, además de que no tiene el talento de Rubens.

SE ENCIENDE EL VERANO TRICOLOR

Se acabó lo que se vendía: Funes Mori estará en el Tri incluso en el amistoso contra Nigeria, y como te adelanté, surtió efecto la presión del Tata en Doña Fede para acelerar el trámite y que FIFA diera a tiempo el aval.

El viernes se hará oficial la convocatoria a la concentración de la próxima semana, en la que estarán los de la Mayor y de la Olímpica. Serán 24 jugadores de cada Selección. Las listas las entregan los técnicos mañana y el martes ya estarán todos en el CAR. No habrá sorpresas y como ya te adelantó mi compadre La Sombra Rodríguez, el goleador de Rayados debutará con México ante casi 90 mil pelados en el Rose Bowl. Y así empieza realmente el verano tricolor.

Ahora, ‘futbol de estafa’…

HAY MÁS RUMORES QUE SALIDAS REALES

Para seguirle con los rumores que circulan alrededor del Nido, el lugar donde se crean más especulaciones que ningún otro en Liga Em Ex, acá les escribo.

Uno de los favoritos de los vende-humo es Viñas, pero su futuro nada tiene nada qué ver con MLS como han asegurado por ahí, el charrúa está enfocado en ganar su lugar en el cuadro de Solari y la única posibilidad de que Fede saliera es con oferta atractiva de Europa, cosa que no ha llegado. Ni llegará este verano.

Otro que está firme en el Nido, a pesar de la rumorología, que incluso después de la junta de ayer entre cuerpo técnico y directiva ha sido ratificado, es Ema Aguilera, a quien Solari le tiene plena confianza. Es cierto que ha recibido críticas de la afición, pero el argentino tiene el cartel de ‘no negociable’.

Por último, otro que no sale a pesar de todos los hashtags que se puedan crear es Santi Baños. Ya saben que no es santo de mi devoción, pero no existe razón alguna para quitarlo con tan buenos resultados. Ya el tema de los refuerzos es otro rollo, el equipo se fortalece con hombres clave, aunque no le guste a algunos.

SE PONEN FRESAS EN LA EXPANSIÓN

¡Pero es para bien! Me cuentan en temas de la Expansión Em Ex, que este miércoles por fin ya se destrabó el ingreso del Irapuato, Campeón de la Segunda Premier, a la división que está debajo de la Liga MX, todo con la certificación que tanto han buscado desde Toluca y con el apoyo que ya le dio el Gober Sinhue, además de la inversión que le hizo al estadio de cerca de 120 melones de los nacionales. Así que los freseros serán el equipo 18, además de la filial de Rayados, que será el 17 en el circuito que busca ascenso para 2023.

AHÍ VIENE EL CUAU

Mi Temo va de regreso al futbol. Resulta que después del desplante de Higuera con Víctor Arana, su socio de mucho tiempo, al que le terminó corriendo al hijo que era directivo con los Canarios, pues ahora el empresario quiere seguir en el balompié y ya buscó a Blanco para que vuelvan a poner un equipo en Zacatepec, en aquél estadio que construyó el Gober anterior.

Es una realidad que la Expansión Em Ex busca crecer en número de integrantes y que además de Rayados, esperan tener más. Para poder tener franquicia en la división hay que ingresar a Doña Fede un melón y medio de los nacionales, además de demostrar que hay un proyecto serio detrás. Y lo reúne Zacatepec, con el respaldo del gobierno morelense, con todo y estadio.

Además, me cuentan que Cuau buscará el apoyo de su mejor amigo en el futbol, el más influyente: Emilio Azcárraga, pues el plan es que le ‘ceda’ el derecho del América por tener franquicia en la división inferior para que se vista de Zacatepec. Veamos si se concreta.

MÁS DEL MIRREY DE MORELIA

Para cerrar y escribiendo de Higuera, me llegaron unos papeles que demuestran la relación del antiguo consejero de Jorge Vergara con Angélica Fuentes, es decir, cómo iban de socios en unas empresas a pesar de que estaba con todo el pleito del dueño de Chivas con su exesposa, la traición que ya te conté. Pero como no hay espacio hoy para echar el chisme completo, mejor la siguiente semana. Nos leemos.

