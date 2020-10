Selección Mexicana: Japón también será rival del Tri

Me dio mucho gusto ver que el Tri cerró otro partido amistoso de calibre, como es Corea del Sur, que ya es oficial, y enfrentarán también a Japón. Te debo explicar que estos duelos no fueron sacados de la manga, para nada.

Resulta que llevan meses trabajando con la posibilidad de los rivales asiáticos, para tener la variedad que puede presentar un Mundial, petición expresa de Gerardo Martino. Ya estuvieron los sudamericanos en el principio del ciclo, llegaron los europeos y hasta africanos, y ahora vienen los del Lejano Oriente. Y son los dos mejores representantes de la zona. Así que sigue caminando la preparación de altura para llegar afinados a la eliminatoria, pero sobre todo para Qatar. Enhorabuena para la gente de Yon de Luisa que logró amarrar estos amistosos.

NI 'AGUA VA' EN LA NORIA

Me dicen que mi querido Igor Lichnovsky se fue muy contento a Arabia Saudita, seducido por los petrodólares, pero quien no está nada contento es Siboldi, pues nomás no se la cree que el chileno los deje como novia de pueblo a un mes de la Liguilla.

Pero Robert Dante no es el único, pues se rumora que a varios dirigentes y alguno que a otro compañero no le sentó nada bien la salida de Igor, ya que supuestamente era uno de los más comprometidos con el proyecto Azul.

Y es que tengo que recordar que fue el chileno el que llegó un día con la noticia que se iba de La Noria, así, sin decir ni 'agua va', pues ya le habían duplicado el salario y ya no había vuelta atrás. Una cubetada de agua helada para los cementeros.

No fue similar a lo de Marcone, porque en aquella ocasión tuvieron mucho más diálogo con Boca Juniors, tan es así que ahora que lo ‘prestan’ al Elche, pues tendrán de nuevo una ganancia los de La Noria, ya que en cuanto caiga la lana de los españoles, será para que los argentinos terminen de pagarle a los mexicanos. Al final, la salida del mediocampista significará un ingreso total que superará los 10 millones de dólares para los celestes.

EL INGENIOSO EMPRESARIO POST-CANCHA

Te cuento que me llevé mayúscula sorpresa hace unos días cuando varios colegas me platicaron sobre el negocito que ahora está haciendo el Maza Rodríguez. Vaya viveza para hacer dinero después de la cancha.

El estimado Mazatleco resultó ser un visionario para los negocios: ahora se dedica ¡a cobrar las entrevistas! Así como lo lees. Llegó a mis oídos que varios periodistas lo estuvieron buscando en las últimas semanas, pero se fueron para atrás cuando el ex de Chivas les solicitó la modesta cantidad de ¡cinco mil dólares! Todo por regar sabiduría en los micrófonos, bueno, en el Zoom o la aplicación que usen para charlar con el exdefensa mundialista. No cabe duda que hay personas que nunca dejan la burbuja del futbolista profesional y creen que pueden seguir cobrando como cuando pateaban el balón. Así que ya lo saben, mis estimados colegas, vayan sacando sus ahorritos, si quieren tener al Maza en portada.

APROVECHAN TODO EL TALENTO DE LOS PROFES

Y ahora que en Pumas todo es dulzura y felicidad, me enteré que otra de las muestras del tremendo momento del club es que todo el mundo ya está trabajando en equipo, especialmente con el plantel estelar. Resulta que me cuentan que el buen Andrés Lillini ha decidido echar mano de toda la gente que le puede apoyar, y así como lo hizo con Israel López, su mano derecha, ahora otro de los que está muy pegaditos al técnico argentino es Raúl Alpízar, aquel que fue auxiliar de Patiño cuando era el 'mero, mero' DT.

Raúl ya es el entrenador de la categoría Sub 20, y de vez en cuando se hace un tiempo para estar en los entrenamientos del primer equipo, así como en los partidos; lo que ve y considera que se puede mejorar, de inmediato se lo comenta al cuerpo técnico y ya Lillini decide. Y así se va rodeando de más ayuda. ¿Será que antes no se hacía esto? Ya te lo contaré en otra columna, el chiste es que hoy hay verdadero trabajo en equipo.

LA REGADA ES DEL MUNICIPIO

Ya con el cambio de sede del León-América, se destaparon varios problemas que existen en la ciudad guanajuatense con el inmueble. De entrada, quienes la regaron originalmente fueron las administraciones anteriores que permitieron que Zermeño y compañía se apropiaran del Nou Camp por no renovar concesiones, fue una metida de pata brutal.

Y para acabarla de amolar, ya con toda la razón de la ley de su lado, avalado con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el real dueño del estadio nunca recibió una propuesta de diálogo con el actual gobierno, que no tuvo la capacidad de proteger la casa de La Fiera a pesar de tener contrato con el club, dejaron que el problema creciera y creciera hasta lo que vimos la semana pasada. Y acá el menos culpable es el Club León. Todo por la incapacidad del gobierno municipal. Increíble.

Entre Zermeño y los Martínez tampoco es que exista mucha amistad, pero el problema no es entre ellos, sino del municipio, que tiene contrato existente con el club y al mismo tiempo le tiene que responder a quien se hizo gracias a un ‘descuido’ legal del estadio.

EXTENSIÓN A DOÑA TV DE PAGA Y PARÓN ARGENTINO

En temas de TV, te cuento que mis amigos de Fox Sports México ven cada vez más cerca la venta del canal, luego de toda la novela que se ha suscitado desde que el gobierno mexicano les negó la fusión con ESPN, luego de que Disney los comprara. Pues ya con todo y prórroga, hay un par de compradores muy cercanos, y de ellos, el que está más avanzado es ni más ni menos que el dueño de Telemundo, NBC, que tienen los derechos del Mundial y que no tienen base en México. La otra opción es Rupert Murdoch, el antiguo dueño, que operaría a través de Carlos Martínez, el antiguo jefe de FS en nuestro país.

La semana pasada ocurrió un ejemplo en Argentina que no se esperaban, pues ya se había aprobado la fusión y resulta que después de que se intercambiaron mucho talento de FS a ESPN, desde Mariano Closs, Sebastián Vignolo, Diego Latorre y Óscar Ruggeri, hasta toda la operación de la Fórmula Uno, resulta que el gobierno del país sudamericano, también a través de su comisión de competencia, los echó para atrás, algo que desde inicio sí hicieron las autoridades mexicanas.

“Dado que las señales ESPN y Fox Sports son los competidores más cercanos en el mercado de señales deportivas, la operación de fusión elimina a un competidor relevante”, señaló el organismo argentino el pasado fin de semana, “por consiguiente, la presente operación tendría como consecuencia el incremento sustancial de la concentración en el mercado de señales deportivas con un aumento significativo en el poder de mercado y de negociación de las empresas notificantes, con el consecuente impacto en los consumidores, que podrían ver incrementado el valor del abono de televisión paga”. Así de claro.

Me cuentan que después de la extensión de dos meses más en México para poder cerrar la venta a un tercero, la gente de FOX Sports está tratando de ampliar otros dos mesesitos más para poder darle tiempo a los dos que encabezan la carrera para comprarlo para que se decidan finalmente a hacer la inversión. Veamos quién será el ganón.

