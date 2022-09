Televisa vence a TV Azteca en pelea del Canelo

SALIÓ LA JUGADA A DOÑA TELE

Lo que me quedé de la pelea del Canelo contra GGG es que no le llegó ni a las rodillas a la de mi compadre Márquez y Pacquiao, ni a los tobillos de la de Barrera y Morales, ¡esas fueron series históricas! No la mamarrachada que nos recetamos el sabadaba. Te cuento del rating.

Televisa la rompió con el Clásico Nacional y el pleito de Las Vegas: alcance de ocho millones en la victoria del América ante Chivas y de 8.5 en la de Álvarez sobre Golovkin, con lo que en la pelea le ganaron a TV Azteca.

Hay que entender por qué. Según las cuentas de Nielsen Ibope, el América-Chivas le dejó 16.2 de rating para empezar la pelea, que Televisa mantuvo y subió a 17.6. Por su parte, Azteca agarró el ‘carry’ de ‘Mi Villano Favorito’ en 7.1 y ¡lo llevó hasta 14.5 con el pleito en Las Vegas! Es decir, los que elevaron la audiencia fueron los del Ajusco. Eso sí, no alcanzaron a rebasar en audiencia. Así se entiende por qué los de Chapultepec no quisieron vender el Clásico a los aztecos, pues necesitaban ese gran impulso para poder presumir que al fin que ganaron una. Así es el cruel juego de Doña Tele.

Por cierto que en Estados Unidos no se chupan el dedo y la venta del pleito fue bajo. Apenas se vendieron unos 550 mil PPV en el país vecino, ni siquiera la mitad de lo que generó cada una de las peleas previas: la primera 1.3 millones y la segunda cerca de 1.1, según reveló el periodista Dan Rafael con fuentes de DAZN. Obviamente, la cadena lo niega, asegurando que fue un exitazo. ¿Tú qué crees?

SE PONEN INTENSOS

Pues me pareció tremenda idea lo del último gran ‘Media Day’ de la Selección Azteca antes del Mundial. En Los Angeles tooooodos los tricolores, jugadores y cuerpo técnico pasaron por los cubículos que montaron para que dieran impresiones al menos a 200 periodistas presentes y más conectados, incluso de los rivales mexicanos en Qatar, Arabia Saudita y Polonia, que tuvieron traducción en sus idiomas, junto a la tradicional en inglés. Fueron tres señales que estuvieron en vivo durante cuatro horas para México y Estados Unidos.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas, pues me contaron que cuando le platicaron el plan a los seleccionados, la mayoría se puso intensa y varios advirtieron que no lo iban a hacer. La alerta se prendió, pues la petición venía desde SUM, la empresa que organiza el Mole Tour, la que suelta la lana a Doña Fede para que le rente al Tri pues.

La queja de SUM se originó porque consideró que sus patrocinadores no tenían exposición adecuada, así que el director de alianzas de la FMF, Enrique Nieto Jr., el hijo del promotor mexicano, tuvo que presionar para que aceptaran.

Si te fijas, en el fondo de cada seleccionado aparecen marcas que no son habituales verlas en México con el Tri, sino que son las que trae SUM en EU, y con la exposición que tuvieron estas entrevistas, pues el ente que mueve el pandero en gringolandia ya quedó satisfecho.

DISTANCIAMIENTO TRICOLOR

Dentro de lo que se ha podido ver acá en Los Angeles y que ya es evidente, es el rompimiento entre la directiva de Doña Fede y el cuerpo técnico del Tri. No porque existan malos tratos, la realidad es que la relación entre De Luisa y Martino es de lo más cordial, sino porque no hay comunicación entre el Tata y Ordiales.

Para muestra la gira europea del Ingeniero y Ordiales, quienes fueron a visitar a jugadores sin contemplar a Martino, para afianzar el lazo con la directiva. Está más que claro que el Tata va con la suya y no va a preguntar nada de nada a la nueva Dirección de Selecciones, que tampoco le puede dar respuesta positiva a los clubes que piden pocos minutos para sus jugadores y otras negociaciones. Es decir, el puesto es de adorno nomás. De nuevo, como florero.

