Abuso sexual, el precio del silencio (1ra. entrega)

Dos noticias sobre temas abominables han tenido la coincidencia de ser generadas con diferencia de días u horas. Se produjeron en diferentes continentes, en economías de primer nivel, en países catalogados como de primer mundo. Al abuso y el acoso sexual nada le importan las calificaciones financieras, está enquistado ahí, como un tumor maligno que se mantiene vivo porque en lugar de extirparlo y señalarlo al mundo, se esconde bajo la alfombra, para según ellos, no dañar reputación, imagen y prestigio.

Esconderlo, minimizarlo, buscando arreglos en lo oscurito, negociando con las familias al ser descubiertos bajo la coartada de “a nadie le conviene que se sepa” sirve como tierra fértil para que otros niños caigan en esas mismas garras de personajes sin escrúpulos, depravados, enfermos que utilizan los sueños de gloria deportiva de niños y jóvenes para saciar sus más bajos instintos.

Hablar del acoso y del abuso sexual en equipos profesionales, en instituciones deportivas, es considerado tabú. Pocos se atreven a tocarlo abiertamente y si bien es cierto que no es un tema que esté presente en TODAS las organizaciones, también es cierto que NINGUNA está a salvo de que alguna vez algún personaje desviado se infiltre en su organización buscando aprovecharse de los jóvenes para saciar sus instintos.

Que quede bien claro, esto NO es una cuestión de amarillismo. Tocar este tema, debe tomarse como una llamada de alerta, una forma de prevención de llamar la atención a los padres, los tíos, los abuelos que tienen a sus niños en alguna escuela deportiva, en las Fuerzas Básicas, persiguiendo sueños de gloria. Es para que estén atentos a TODAS las señales, es para todos ellos este escrito.

Y antes de entrar en materia, sería bueno reflexionar en el tema ¿Qué pasaría, qué haría yo si eso le pasa a mi hijo? Que espero NO les suceda JAMÁS. Si ya se hizo esa pregunta ya estamos listos para abordar una lectura que sin duda NO será sencilla.

LA INVESTIGACIÓN DE ARA

El diario español ARA publicó en días pasados una extraordinaria y profunda investigación sobre abusos y acosos sexuales cometidos por Albert Benaiges, quien fuera hombre muy importante en el futbol base (Fuerzas Básicas) del Barcelona en diferentes etapas.

Es importante aclarar que de lo que se le acusa a Benaiges en los más de setenta testimonios sobre abusos y acosos sexuales relatan hechos que NO sucedieron en el famoso centro de formación 'La Masía', sino cuando este personaje era profesor de educación física en la Escuela Barcelona, situada en el barrio barcelonés de Les Corts, entre la década de 1980 a 1990.

Ahí Benaiges era el encargado de educación física y coordinador del equipo de futbol. Tenía muchos privilegios, ya que por las tardes también trabajaba con el futbol base del Barcelona, no fueron pocas las veces que llevo a jugadores como Koeman, Zubizarreta y otros para dar charlas a los chavos. Eso le daba un plus, era un gran anzuelo que funcionaba para atrapar a algunos, ya que a varios de la escuela los llevó a probarse al equipo catalán.

A continuación, reproduciré de manera textual extractos de los relatos de algunas víctimas de acoso sexual que contiene palabras de sexo explícitas que espero NO incomoden al lector, ya que no las omitiré porque considero necesarias para contextualizar los abominables hechos, así que si es su deseo puede dejar la lectura en este momento o proseguir.

TESTIMONIOS BRUTALES

"Salías del comedor y ya estaba allí. Nos llevaba al gimnasio donde había juegos de pellizcos en los calzoncillos, el juego de apretarle el pito...", explican dos amigos a los que el caso Maristes hizo recordar muchas cosas vividas cuando tenían 10-11 años, a finales de los 80. Un par de años más tarde se masturbaron con él en el vestuario. Uno de ellos lo hizo también en casa del propio Benaiges, donde el entrenador llevó a un grupo de chicos con la excusa de ir a buscar unos trofeos. En vez de los premios pararon en un videoclub para coger películas porno. "Él se masturbaba mirando cómo lo hacíamos nosotros, pero algún tocamiento había", relatan. "Esto no lo expliques", los advertía el profesor.

No son los únicos testimonios, muchos otros coinciden en el comportamiento depravado de Benaiges. “A la hora de comer se llevaba a un grupo al gimnasio y jugaban a pressing catch o guerra de toca pitos sobre los colchones. Todos juntos, entre risas y complicidades. Él dejaba que le bajáramos los pantalones, que lo tocáramos", explica un chico al que el recuerdo de esos juegos le da 'asco'". "Te tocaba, sí", asevera otro. Un chico lo sufrió cuando tenía ocho años, a principios de los 90. Benaiges lo llevó a los colchones del gimnasio cuando no quedaba nadie más y estuvieron jugando hasta que le cogió la mano y la llevó hacia sus partes íntimas. "Me hizo tocarlo y él tocaba por todas partes. No era inocente", recuerda. Lo mismo vivió otro alumno del año 1980, que, además, en las estancias en Corçà, cuando tenía 13 años, se encontró masturbándose junto al profesor mientras miraban una película porno. "La estructura del trauma es muy profunda. Es un abuso y se tiene que denunciar".

En otro de los testimonios que recogió el diario ARA otro exalumno recuerda que cuando tenía unos 10 años Benaiges lo llamó varias veces para hablar de temas sexuales, preguntando si se masturbaba y emplazando a hacerlo porque era 'bueno para la salud'. "Un día me dijo ‘si no te bajas la piel, puede ser que tengas fimosis y es doloroso’. Me instó a hacerlo", recuerda este chico, que veía al profesor como un 'educador sexual'. Benaiges, precisamente, se aferra a esto. Argumenta que él era el encargado de hacer educación sexual en la escuela y muchos niños se le acercaban con dudas.

LAS NIÑAS NO ESCAPARON

El comportamiento de Benaiges no se enfocaba solo con los varones, sino también con las mujeres. Relatan cómo entraba en el vestuario femenino "como si fuera su casa". Cómo tocaba el culo de las chicas cuando pasaban desnudas hacia la ducha o tomaba el pulso a los chicos en la muñeca después de hacer ejercicio y a las chicas en el pecho. Cuando una niña le dijo que no podía correr porque no llevaba sujetador le tocó el pecho para comprobarlo. Se duchó con alumnos que hacían gimnasia rítmica, un deporte que no dependía de él. Tocó el culo a una chica en las espalderas y después la encerró en una sala para advertirla de que no se lo podía "explicar a nadie". A una alumna le dio unas revistas porno para que se las guardara en un viaje a Andorra. Cuando alguien necesitaba unas llaves él le decía que las cogiera de su bolsillo de los pantalones, obligando a la menor a poner la mano dentro.

Cuando un grupo de alumnas puso reticencias a ducharse con los chicos él se bajó los pantalones y preguntó: "¿Os da vergüenza esto?". También obligó a dos chicas a desnudarse en el vestuario de los chicos después de pillarlas haciendo una gamberrada. Hay otros testimonios brutalmente explícitos. “Elegía a un menor de cada sexo y los ponía desnudos sobre el banco ante toda la clase. Él iba dando indicaciones de cómo se tenían que limpiar y secarse. Lo hacía tocando las partes del cuerpo". "No se lo desearía a ningún niño", "era una vejación", "estaba en shock", "lo tocaba todo, el pene, el prepucio, a una chica le separó los labios de la vagina", explican varios testigos. "He tenido que ir a psicólogos, he tenido problemas con mi pareja porque me he dado asco a mí misma, rabia por no haber hecho nada. Tengo pesadillas porque pienso que me violarán. Cada vez que me seco me acuerdo de él. Me cuesta mucho estar con un hombre a solas, me da asco pensar que me tocaba".

¿Qué hubiera hecho usted si su hijo o hija le hubiera contado eso? Muchos chicos lo hicieron en España y las quejas fueron minimizadas o ignoradas por las directoras de la escuela en su momento, porque Benaiges tenía una gran reputación y carisma con sus colegas que se sentían agradecidas porque les llevaba jugadores a los festivales, relata el diario.

NACIÓ EN MÉXICO

Pero ¿Quién es Albert Benaiges? No muchos saben que este nefasto personaje tiene estrechos nexos con México. Sus padres fueron refugiados españoles que se instalaron en el DF, donde Benaiges nació en el Hospital Español, deambuló de su primera casa en Indios Verdes y de ahí a la colonia Del Valle en la calle de Pestalozzi. Algunos incluso lo recuerdan jugando en el Centro Asturiano. Años después junto con su familia zarpó de Veracruz en el barco 'La Covadonga' con destino a Bilbao.

Con el tiempo se hizo entrenador y dirigió a un equipo de tercera, el Unión Deportiva Santos, su trabajo ahí le valió para ser contratado después con el Barcelona, equipo con el que su padre tenía contactos, ya que había jugado con el equipo antes de emigrar como refugiado a México.

¿POR QUÉ A CHIVAS?

Muchos años después, en el 2014 volvió a nuestro país contratado por las Chivas para encargarse de dirigir las Fuerzas Básicas, aunque el cargo sonaba más rimbombante: Director de Desarrollo Deportivo. El anuncio se hizo con bombos y platillos, lo presentaron como si fuera el inventor de 'La Masía', el descubridor de Iniesta, Xavi y varios más. En ese momento nadie entendía porqué dejar al Barcelona, el futbol de élite para trabajar en México. Era muy extraño ese cambio abrupto, nadie lo entendía, pero a todos o a la mayoría nos pareció buena idea.

Sin embargo, esa gran noticia e ilusión fue muy efímera. A los dos meses y medio de su ostentosa presentación se anunció que había sido cesado por la directiva comandada por Jorge Vergara y Angélica Fuentes. En primera instancia, se manejó que su despido había sido una solicitud expresa de Néstor de la Torre, quien había llegado a tomar el control del equipo y llevado a José Manuel 'Chepo' De La Torre para dirigirlo, y en esa reestructuración también se planteaba el regreso de José Luis 'Güero' Real para tomar el cargo de la dirección de Fuerzas Básicas.

MODUS OPERANDI

La versión tenía lógica, sin embargo, NO era la verdadera razón de la intempestiva salida de Benaiges. Este mexicano-catalán estuvo muy poco tiempo, pero instauró el mismo depravado modus operandi del que hoy por decenas se le acusa en España.

Sus primeras instrucciones para sacar talento de las Fuerzas Básicas de Chivas no estarían en la cancha, ni en nuevos modelos de entrenamiento. No, Benaiges sabía en el fondo a lo que venía y buscaba. Sus primeras decisiones se centraron en los vestidores, absolutamente TODOS los jugadores de las categorías menores de Chivas deberían bañarse en las instalaciones del club, tenían prohibido salir sin bañarse en el club. Cuestión de disciplina e higiene dijeron en ese momento.

La segunda decisión de Benaiges en Chivas tuvo connotaciones de índole sexual. Con el argumento de que habría de conocerse la edad y desarrollo de los juveniles se harían estudios que incluirían tocamientos testiculares, algo que muchos padres no estuvieron de acuerdo. La gota que derramó el vaso fueron las quejas que dos padres de familia, de forma directa le habrían comentado a Angelica Fuentes, esposa de Jorge Vergara.

LAS RESPUESTAS

Estos dos padres le refirieron que 'el gordo español' se metía sin ningún pudor o educación a las duchas de los jugadores juveniles, les pedía que desnudos se dieran vuelta, con el argumento de que quería ver su desarrollo físico, haciéndoles comentarios sobre el tamaño de su pene. A uno de los grupos incluso Benaiges, les habría dicho que tenían prohibido rasurarse el vello púbico, ya que interferiría en algunos ejercicios y podría provocarles alguna infección por irritación.

Benaiges fue cuestionado sobre los sucesos en las divisiones inferiores de Chivas al día siguiente de ser cesado. “Sobre las duchas ¿nos puedes explicar qué pasó ahí?" -preguntó el reportero- visiblemente nervioso. Benaiges cantinfleó: “De ahí, alguien del club quiso tergiversar, llevarlo a otros derroteros.... eso es futbol y es lo que vale (sic). Lo que pasó la otra vez no vale, es una traición. Este es un proyecto deportivo y de educación. Les propusimos a los papas que como había suficientes vestuarios y los niños necesitaban una higiene deportiva. Solo hubo una mamá que no quería que su hijo se duchase con niños mayores, le dije que sería por edades...alguien manipuló esto y dijo que había muchas quejas.... incluso el mismo Jorge Vergara, se disculpó conmigo por lo sucedido”.

MEXICANOS DENUNCIARÍAN

El lunes pasado, luego de que el diario ARA publicara su investigación, un padre de familia que vivió con su hijo la etapa de Benaiges en Chivas me contactó. Me aseguró que su hijo vivió situaciones similares como los regalos de revistas pornográficas de parte de Benaiges, así como invitaciones a su hotel a ver videos de juegos. Indignado y arrepentido evalúa, junto con otros dos padres involucrados, contactar a las víctimas españolas para sondear la posibilidad de sumarse a una denuncia colectiva.

“Fantasma, hoy, mi esposa y yo estamos arrepentidos de haber callado y no denunciar en aquel momento. Pretendimos dejar todo así, primero porque ese cerdo asqueroso se fue a su país, segundo porque pensamos que, al no hacerse público, no se haría más grande y no le harían bullying a mi hijo. Cuando somos jóvenes, somos muy cábulas, no estamos maduros y en lugar de aplaudir la valentía de denunciar, lo satanizas y a la víctima la agredes y lo revictimizas. Debimos haber actuado para sentar un precedente, pudimos quizá evitar que otros chicos sufrieran el acoso de esa bestía. Déjame platicar con mis abogados, para saber qué decisión tomamos al respecto y te prometo que serás el primero en enterarte”.

Este tema, lamentablemente NO termina aquí, por hoy se terminó el espacio, pero continuaré atando cabos, mientras tanto usted en casa escuche a sus hijos, este atento a las señales, la juventud, la inexperiencia, la falta de malicia, aunado a la búsqueda de lograr el sueño, son condimentos de la que gente sin escrúpulos se aprovecha para saciar sus bajos instintos, cuídelos, no rompa los canales de comunicación y confianza, eso es fundamental.

“Los hijos han crecido cuando dejan de preguntar de dónde vienen y se niegan a decir a donde van”. Changing Times

