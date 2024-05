Pumas, el equipo ‘grande’ al que tratan como ‘chico’

Nuevo fracaso de Pumas y es como si perdiera el Puebla, Pachuca o Tijuana. No pasa nada. Es sólo una eliminación más.

Ayer en la transmisión del juego de Vuelta contra Cruz Azul, ‘Kikín’ Fonseca aplaudía “la forma” (es mejor decir “la manera”) en la que Pumas se despedía del torneo. O lo que algunos conocieron como “la garra” del equipo universitario.

¡Con qué poco pinole se ahogan! Esto no es de formas ni maneras. O bueno, sí, con Pumas sí. Me explico. Pumas es el único equipo “grande” que recibe tratamiento mediático de equipo “chico”. ¿Por qué? No lo sé, pero es un hecho que se les consiente de más. ¿Será porque representan a la UNAM? ¿Porque se sabe que no tienen suficiente dinero para competir con América, Monterrey, Tigres y ahora Cruz Azul? ¿Porque les causa lástima? ¿Ternura? No lo sé.

Pero sí sé que lo de anoche fue un fracaso, gestado a mitad de la semana pasada en el Olímpico Universitario, donde los Pumas no perdieron un solo juego en el torneo y desaparecieron en el partido más importante: en la Liguilla.

Responsabilidad de los jugadores, por supuesto, pero en un equipo de futbol el primer y último responsable siempre es y será el director técnico. Y el argentino Gustavo Lema (exauxiliar técnico de Antonio Mohamed) se quedó muy corto y fue superado con cierta facilidad por su colega de La Máquina, el también debutante Martín Anselmi.

Y encima le echa la culpa al árbitro

“El arbitraje aquí es bueno, pero hoy ameritaba un árbitro con más experiencia, hoy se marcaba lo que gritaba la tribuna”, dijo Lema al final de una serie que su equipo perdió 4-2. “Me voy dolido con el arbitraje. Hay un penal en el primer tiempo que no se marca y otro más en el segundo tiempo. No estuvo a la altura (el arbitraje) del partido”.

Si eso le pasa al América o a Chivas, hoy los analistas estarían exigiendo la cabeza de Jardine o Gago. Pero, como se trata de los Pumas, no pasa absolutamente nada. Es un lunes normal en los medios y en la Cantera.

No es fácil ser aficionado de los Pumas. El más reciente de sus títulos fue en el Clausura 2011. Desde entonces, el América ha ganado cuatro veces la Liga MX, y los Tigres, seis. Y para ello, se sabe, tuvieron que invertir millones de dólares. Es igual en cualquier otra Liga respetable de futbol.

A los caballeros directivos de Pumas, a la gente del Patronato, la afición de Pumas les piden, les exigen los cambios necesarios para volver a ser un verdadero protagonista en el futbol mexicano. ¡Como en los 90!

Que nadie en los medios los critique no es bueno. De hecho, es muy malo. Porque los dejan en un lugar muy cómodo, que los tiene olvidados en la nimiedad. Pumas no puede ser un equipo grande al que la opinión pública mire como a cualquier otro. Esto no es Tijuana, ni Puebla.

Hasta el próximo torneo.

