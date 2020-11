Hay gran semillero

La pecera es el futuro de Dorados de Sinaloa. Es un hecho que los resultados en el primer equipo de la institución sinaloense no se han dado, pero algo dentro de esta transición que hay en la categoría de plata es no descuidar las áreas formativas o básicas del club y ahí tanto José Antonio Núñez como Juan Pablo Santiago, presidente y director deportivo, respectivamente, no han quitado el dedo del renglón y continúan trabajando en ese proceso que hoy tiene por lo menos a 10 jugadores en el primer equipo que han sido formados en la pecera.

Un trabajo interdisciplinario liderado por 'Kanu' Santiago junto con Carlos Pinto, Marco Antonio Marroquín, Sergio Quiroz y Joel Esquivas, fincan las bases que seguramente a mediano plazo les darán frutos.

Dentro de los sinaloenses del Gran Pez destacan Luis Felipe Félix de Ahome, lateral derecho de 20 años que debutó apenas en septiembre; Brasil Félix, sonorense, buen extremo con perfil diestro; Aarón Mejía, con 19 años que además de ser lateral derecho se nota su liderazgo; Rubén Ecuador Salas, defensa central de 18 años y con 1.85 metros de estatura y que además ya fue tomado en cuenta para la convocatoria de la Selección Sub 20 dirigida por Raúl Chabrand.

Además de Daniel López, que suma tres goles en el torneo y fue mundialista Sub 20 en Polonia; José Rodrigo Lugo, medio de contención que desde la época de director técnico de Maradona ya era incluido en el primer equipo, y que hoy en día es el capitán del equipo; Víctor Guadalupe Torres, defensa central que incluso en su momento fue cedido a Colombia.

Completan la lista de esta nueva camada de jugadores, los arqueros Luis Fernando López que también fue seleccionado nacional Sub 20, y Víctor Mendoza, nacido en Culiacán y que constantemente es convocado a las Selecciones Menores desde los 15 años, y Rafael Fernández que es surgido de la cantera de Gallos de Querétaro, pero que ahora se abre paso en el equipo de su ciudad natal.

Son una decena de jóvenes que seguramente si no hay desesperación y con la capacidad que tiene David Patiño para trabajar con canteranos, los resultados podrán llegar.

El conjunto de los Dorados de Sinaoa tendrá que encontrar el equilibrio para poder consolidar este enorme proyecto que en la actualidad está basada en chicos de las inferiores, y sobre todo no perder el horizonte si se clasifica a la fase final en el que hasta ahora el equipo se ubica en el decimosegundo sitio con su futuro en las manos para avanzar.

En los últimos 20 años, Sinaloa se consolidó como una de las entidades que más proveyó futbolistas al futbol profesional de nuestros país, teniendo como estandartes a Jared Borgetti, Héctor Moreno, Omar Bravo y Francisco Javier 'Maza' Rodríguez.

Es hora de que el futbol de este estado vuelva a tener jugadores destacados, que vuelvan a estar en la palestra.

CONFUSIÓN en el partido que cerró la penúltima jornada del campeonato, entre Atlante y Mineros, la Liga MX programó a los dos equipos con uniformes muy parecidos, que no se alcanzaban a distinguir en la televisión, no se debe olvidar que hoy más que nunca el futbol es un producto audiovisual y no deben desatenderlo.

El área encargada de asignar qué uniformes deben de presentar, no se percató que no había contraste en la indumentaria de los equipos en cuestión, playera, short y medias en colores oscuros, mal también el árbitro Daniel Quintero Huitrón, que no se percató de eso.

Lo más extraño de todo es que Mineros, como visitante, tiene dentro los uniformes registrados uno que es predominantemente blanco y es el que tuvo que usar, o en su defecto los azulgranas utilizar su uniforme de visitante.

Son detalles que no le dan seriedad a la recién creada Liga de Expansión.