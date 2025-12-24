El Reporte Ponce: América es el más grande y ahora el más valioso, lejos

El América es inconmensurable. No sólo es el equipo más ganador de nuestro futbol, el más popular, el primero en cotizar en bolsa y en tener en su estadio tres mundiales. Es el histórico, el más grande. Y no paró ahí.

Ahora, el Club América hizo una alianza con el Grupo Atlantic, del que es socio la familia Kraft, dueños de los Patriotas de Nueva Inglaterra, y se convirtió en el equipo mejor valuado de nuestro futbol. Es decir, a las Águilas y al Estadio Azteca les entró inversión de la NFL, de la liga profesional más poderosa del planeta.

UNA VALUACIÓN EXORBITANTE

Ollamani separó al equipo y al estadio en nuevo Grupo Águilas, para recibir la inversión de Atlantic, en una alianza que se basa en un valor empresa de 490 millones de dólares. Una locura jamás pensada en nuestro futbol.

EL CONTROL SIGUE CON AZCÁRRAGA

Ollamani conservará una participación de control del 51% del América y el Azteca, y continuará supervisando la dirección y visión estratégica de largo plazo del grupo. El timón es de la actual directiva; la fuerza económica y hasta tecnológica vendrá desde el titán estadounidense.