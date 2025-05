“Albertano” es señalado de presentarse a trabajar en estado inconveniente

Ariel Miramontes, quien interpreta al popular personaje de “Albertano”, fue señalado por presuntamente presentarse a trabajar en estado de ebriedad durante la obra de teatro Lagunilla mi barrio, además de atravesar por una serie de problemas personales que, desde hace tiempo, lo han llevado a tomar antidepresivos.

De acuerdo con la periodista de espectáculos Inés Moreno, en días recientes acudió a ver la puesta en escena que se presenta en el Centro Cultural Teatro 2, llevándose como sorpresa el extraño comportamiento del actor.

Ariel Miramontes es el actor detrás de "Albertano"/IG: @albertanoficial |

“Nunca esperé ver lo que vi este fin de semana, porque su protagonista, que es Ariel Miramontes, 'Albertano', nunca esperé verlo así. Estaba en modo zombi. Él ya tiene su papel súper aprendido, pero tenía la cara totalmente trabada, la mirada perdida, no volteaba a ver a la persona con la que estaba actuando, los dedos trabados”, comentó la comunicadora.

Moreno agregó que, según pudo saber a través de su esposo, quien es reportero de Televisa Espectáculos, Miramontes lleva tiempo con una enfermedad que lo obliga a medicarse, lo cual aparentemente combina con el consumo de alcohol.

Según versión periodística, el actor sube al escenario ebrio/IG: @albertanoficial|

“Entraba y salía en otra onda, y al rato entraba y volvía a salir ido, pero me estresé y se estresaron las personas que iban conmigo (...) Me pareció increíble lo que estaba viendo y la falta de respeto al público, que todos estaban en escena como queriendo soportar el papel”.

“Hay personas que son muy cercanas a él que le llevan botellas que se acaba en una sentada. Entre el alcohol, la pacheca y los antidepresivos, porque me cuentan que lleva un tiempo tomando antidepresivos por problemas personales que tuvo", agregó.

Por último, Inés Moreno advirtió que de no modificar su comportamiento, “Albertano” podría estar en riesgo de destruir su carrera.

“Creo que si sigue por este camino va a acabar con su carrera (...) Me platican que tiene tiempo tomando antidepresivos, pero además le llevan botellotas y hubo quien me dijo que hay alguien a quien le conviene ponerlo mal para que dependa de esa persona, porque no le conviene que otras personas se le acerquen”, sentenció.

"Albertano" es uno de los protagonistas de la obra "Lagunilla mi barrio"/IG: @albertanoficial|

¿Qué problemas personales tiene “Albertano”?

Respecto a los problemas personales de Ariel Miramontes, la periodista no dio detalles. Sin embargo, se sabe que a finales del año pasado falleció Elizabeth, madre de sus dos hijos, hecho que habría hundido en una fuerte depresión al actor y comediante.

