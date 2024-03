BBVA dará de baja cuentas de débito a partir del 15 de marzo. Entérate por qué

Mucha atención, por que si tienes cuenta de débito BBVA y no ha tenido actividad durante los últimos tres meses, además de que tampoco tenga un saldo mínimo, podría ser cancelada definitivamente a partir de este 15 de marzo.

La institución bancaria, a la que muchos todavía llaman Bancomer, dio a conocer que apegada a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, comenzará a hacer válidos sus acuerdos contractuales, específicamente en aquellos casos donde las cuentas de débito no tienen movimientos.

Según lo que se informó, BBVA dará de baja aquellas cuentas de débito que no han recibido depósitos en los últimos tres meses como mínimo, es decir que si en tu tarjeta no has recibido alguna transferencia, depósito, pago, abono o cualquier otra operación, corre riesgo de quedar inhabilitada.

Otro punto que pone en peligro tu cuenta de débito, es que el saldo se encuentre en cero pesos en el mismo período de tiempo.

Tarjetas que BBVA que podrían ser afectadas:

Libretón Básico

Tarjeta Básica BBVA

Tarjeta Nómina BBVA

El Libretón (incluye sus variantes Libretón individual, Grupal, Nómina, Colectiva, Hipoteca y Fundación)

BBVA Libretón 2.0

Libretón Premium

Mi Despensa

Membresía BP Link Card (Winner Card)

Maestra PyME

Solución Personal

Tarjeta de Pagos

Contigo BBVA

Maestra Particulares

Envíos de Dinero

Cuenta Express

Libretón Dólares

Maestra Dólares Frontera

Maestra Dólares PyME

Maestra Patrimonial Dólares

¿Cómo saber si mi cuenta de débito BBVA será dada de baja?

En caso de que tu cuenta de débito sea candidata a ser dada de baja por lo antes mencionado, BBVA te mandará un correo electrónico anunciándote la medida, aunque también te dará la opción de cambiar de cuenta por una que se ajuste a tus necesidades.

¿A partir de cuándo BBVA cancelará cuentas de débito?

Si tu cuenta de débito BBVA está en saldo cero y no ha recibido depósitos o transferencias a lo largo de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024, será cancelada a partir del 15 de marzo próximo.

Fechas de cancelación:

Si no ha recibido depósito en diciembre 2023, enero y febrero de 2024 será cancelada el 15 de marzo 2024

Si no ha recibido depósito en febrero, marzo, abril 2024 será cancelada el 17 de mayo 2024

Si no ha recibido depósito en marzo, abril, mayo 2024 será cancelada el 21 de junio 2024

Si no ha recibido depósito en abril, mayo, junio 2024 será cancelada el 19 de julio 2024

Si no ha recibido depósito en mayo, junio, julio 2024 será cancelada el 16 de agosto 2024

Si no ha recibido depósito en junio, julio agosto 2024 será cancelada el 20 de septiembre 2024

Si no ha recibido depósito en julio, agosto, septiembre 2024 será cancelada el 18 de octubre 2024

Si no ha recibido depósito en agosto, septiembre, octubre 2024 será cancelada el 15 de noviembre 2024

Si no ha recibido depósito en septiembre, octubre, noviembre 2024 será cancelada el 20 de diciembre 2024

