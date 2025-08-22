¿Licencia de conducir permanente CDMX al 50%? Requisitos y costo oficial del trámite

Este es el proceso del documento emitido por la Semovi en la Ciudad de México y qué se necesita para obtenerlo
Laura Reyes Medrano
| 2025-08-22
¿Licencia de conducir permanente CDMX al 50%? Requisitos y costo actual del trámite
Licencia Permanente de la Ciudad de México
|
iStock
Este es el proceso del documento emitido por la Semovi en la Ciudad de México y qué se necesita para obtenerlo
Laura Reyes Medrano
| 22 Ago, 2025

En semanas recientes circuló información sobre un supuesto descuento de la Ciudad de México en la licencia de conducir permanente tipo A para adultos mayores con tarjeta INAPAM vigente y personas con discapacidad con credencial del DIF CDMX

Sin embargo, de acuerdo con información proporcionada por la Semovi, el costo del trámite se mantiene en 1,500 pesos y no en 750 pesos como se manejó en varios sitios de internet.  Esta medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025|iStock

Esta medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025|iStock|

¿Quiénes pueden tramitar la licencia permanente?

De acuerdo con la Semovi, los ciudadanos mayores de edad en la Ciudad de México podrán tramitar su licencia de conducir permanente tipo A siempre y cuando cumplan con:

  • No tener sanciones en el programa Conduce sin alcohol.

  • No haber estado involucrados en hechos de tránsito graves por negligencia o impericia.

 

Licencia permanente con descuento del 50%|iStock
Licencia permanente con descuento del 50%|iStock|

Requisitos para la licencia permanente

Para iniciar el trámite es necesario contar con:

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o tarjeta de residencia).

  • Comprobante de domicilio en CDMX o Edomex.

  • Licencia de conducir tipo A expedida por la Semovi.

  • Línea de captura pagada ($1,500 pesos).

La licencia permanente se entrega de manera inmediata al concluir el trámite|iStock
La licencia permanente se entrega de manera inmediata al concluir el trámite|iStock|

 

Modalidades y costos

  • Licencia tipo A permanente: $1,500 pesos.

  • Licencia tipo A con vigencia de 3 años: $1,099 pesos.

Trámite en línea paso a paso

  1. Ingresar al portal oficial de Licencia Permanente CDMX.

  2. Iniciar sesión con la Llave CDMX (o crear una en caso de no tenerla).

  3. Llenar el formulario en línea y adjuntar los documentos solicitados.

  4. Descargar la línea de captura y realizar el pago en línea o en centros autorizados.

  5. En caso de requerir el plástico, agendar una cita en módulos de la Semovi o de la Tesorería y presentarse con la constancia de pago.

  6. La licencia permanente se entrega de manera inmediata al concluir el trámite.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Itzel necesita un milagro: le falta dinero y un medicamento que no está disponible en México

Ciudad de México
Movilidad
Mas sobre:
Ciudad de México
Movilidad

Notas Relacionadas

 