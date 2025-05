¿Qué pasará con la herencia de Liam Payne tras su fallecimiento sin dejar testamento?

Tras el fallecimiento de Liam Payne en octubre pasado, salieron a la luz detalles sobre su fortuna. Según documentos judiciales, dejó 28,5 millones de libras esterlinas, que tras liquidar deudas y compromisos, se redujeron a 24,2 millones de libras (aproximadamente 620 millones de pesos).

Lo inesperado fue que el cantante no dejó testamento, por lo que las autoridades británicas tuvieron que aplicar la ley para designar a los encargados de administrar su patrimonio.

La justicia británica ha nombrado a Cheryl Tweedy, madre de Bear, y al abogado Richard Mark Bray para gestionar el patrimonio. / AP |

Cheryl Tweedy y Richard Mark Bray, al frente de la administración

La justicia británica ha nombrado a Cheryl Tweedy, madre de Bear, y al abogado Richard Mark Bray para gestionar el patrimonio, debido a la falta de instrucciones formales. Ambos tienen una concesión limitada que les permite administrar y proteger la herencia, pero no pueden distribuirla por el momento, según la BBC.

El dinero se mantendrá en un fideicomiso cerrado hasta que Bear cumpla la mayoría de edad, garantizando que los bienes estén protegidos y bajo supervisión legal hasta que se obtenga una autorización para su disposición.

La influencer no tiene derecho legal sobre la fortuna, al no estar casados ni existir. / IG |

En medio del proceso legal por la herencia de Liam Payne, surgió el nombre de Kate Cassidy, su última pareja sentimental. Aunque convivieron, la influencer no tiene derecho legal sobre la fortuna, al no estar casados ni existir un testamento a su favor.

Expertos indicaron que podría solicitar una “provisión financiera razonable”, pero Page Six reportó que Cassidy no planea hacer ningún reclamo. En entrevista con The Sun, expresó: “Tenía una responsabilidad. Teníamos una responsabilidad. Teníamos a nuestra perra, Nala, y obviamente nunca pensé que esto ocurriría”

¿De qué murió Liam Payne?

Ltiam Payne, exinegrante de One Direction, falleció en octubre de 2024 a los 31 años. Su muerte fue confirmada por su entorno, aunque las causas no se hicieron públicas. Días antes, había cancelado compromisos por problemas de salud, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

