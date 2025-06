Turista noruego es deportado de EE. UU. por tener un meme del vicepresidente JD Vance

Un joven turista noruego fue expulsado de Estados Unidos luego de que agentes de inmigración hallaran un meme en su teléfono celular en el que aparecía el vicepresidente estadounidense JD Vance con la cabeza calva.

La historia fue reportada por el medio noruego Nordlys y ha generado debate en redes por el trato que recibió el joven en territorio estadounidense.

Según la publicación, Mads Mikkelsen, de 21 años, aterrizó el pasado 11 de junio en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, con la intención de disfrutar unas vacaciones. Sin embargo, su viaje dio un giro radical cuando fue interceptado por oficiales del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), quienes lo apartaron para una revisión exhaustiva.

Fue interrogado por presunto tráfico de drogas

Durante el procedimiento, el joven fue conducido a una celda y, según denunció, sometido a interrogatorios agresivos. “Me hicieron preguntas sobre tráfico de drogas, complots terroristas y extremismo de derecha sin motivo alguno”, relató al medio noruego.

El ambiente se tornó aún más tenso cuando los oficiales le exigieron la contraseña de su teléfono móvil, advirtiendo que si se negaba podría enfrentar una multa de 5 mil dólares o hasta cinco años de prisión.

¿La causa de la deportación fue un meme?

El motivo que finalmente provocó su deportación fue el hallazgo de un meme en su celular, en el que se mostraba a JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, con la cabeza completamente calva. Aunque no se trataba de una amenaza ni de contenido ilegal, los oficiales consideraron el hallazgo como motivo suficiente para negarle el ingreso al país.

“Me devolvieron a Noruega el mismo día. No me dejaron explicarme ni entrar al país”, afirmó Mikkelsen.

Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos negaron la noticia y explicaron que el chico se deportó tras admitir que consumía drogas: “A Mads Mikkelsen no le negaron la entrada por ningún meme ni motivo político, sino por haber admitido consumir drogas”.

