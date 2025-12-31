‘Mi madre estuvo a punto de morir y me funaron’: Chicharito se rompe y recuerda su 2025

Luego de una triste actuación en su regreso a Chivas y una muy mala salida del club, Javier ‘Chicharito’ Hernández, publicó en sus redes sociales un video, en este se puede apreciar al histórico goleador de la Selección Mexicana, en medio de la carreta hablando sobre sus experiencias del año, asegurando que lo volvería a repetir.

Último juego de Chicharito en Chivas I IMAGO7

¿Qué dijo Javier Hernández?

En el video presuntamente grabado por la pareja del atacante mexicano, Chicharito contó todos los momentos personales que vivió, desde los públicos hasta los más privados, además de confesar el lugar tan inesperado donde vivió las fiestas decembrinas.

“Si alguien viniera y me dijera: Javier te voy a recapitular tu 2025; te terminarás el año sin saber dónde vas a jugar, la calvicie llegará, te injertaron pelo, tendrás uno o dos de los años más complicados de tu carrera”, confesó Javier en su video.

CAPTURA DE PANTALLA

Además, el ex jugador del Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen y L.A. Galaxy, confesó un par de situaciones de su vida privada, como el hecho de sentir un ‘retroceso’ en su regreso a Chivas, lo delicada que fue su operación y la situación médica de su madre.

“Regresaras a la ciudad donde creciste y sentirás que fue un retroceso en vez de avanzar, te funaran por compartir ideas tradicionales y al mismo tiempo tu madre estuvo a punto de morir, te realizaras una cirugía, te llevarás un buen susto saliendo del quirófano”, añadió el Chicharito.

CAPTURA DE PANTALLA

Al final, el mexicano de 36 años comentó haber encontrado el amor, además de revelar que vivió la navidad en un lugar que nunca se habría imaginando y que repetiría el año sin duda alguna.

“Y por último, pasaras navidad en un lugar donde jamás te lo hubieras imaginado, un pueblo muy bonito donde no hay más de 200 mil habitantes, pero encontraras al amor y mujer de tu vida, sanaras todas las relaciones que tienes con tus seres queridos, te darás cuenta que tus hijos te van a amar toda la vida. si lo volvería a vivir absolutamente todo.

IMAGO7

Rumores y más rumores

Actualmente, el ídolo rojiblanco se encuentra sin equipo tal y como él mismo lo confesó, sin embargo, los rumores apuntan a que el futbolista será comentarista de ESPN para la próxima Copa del Mundo 2026, aunque aun todo son especulaciones ya que el futbolista también ha declarado que quiere seguir dentro de las canchas.