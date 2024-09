¿Combate entre mexicanas? Loopy Godínez no se cierra a enfrentar a Yazmín Jauregui en UFC noche

El evento 306 de la UFC denominado UFC Noche del próximo sábado ha dejado con un mal sabor de boca a la mexicana Lupita Godínez, pues reconoce que le hubiera encantado ser parte del evento del Dia de la Independencia.

“También me pregunto lo mismo (¿Por qué no peleó en UFC Noche?) Por supuesto que me hubiera encantado pelear en los eventos mexicanos (UFC México y UFC Noche) junto a mis compañeros, pero creo que el mundo y la energía funcionan de una manera muy rara, al mismo tiempo viniendo de la pelea acá en Abu Dabi me ha abierto muchas puertas, o sea estuve en la main card (cartelera principal) que es algo muy importante, se me hace increíble representar a México del otro lado del mundo es algo también muy padre”, mencionó

Además, Loopy no cerró la puerta a, en caso de requerirse, ser peleadora de reemplazo para el combate de Yazmín Jauregui quien enfrentará a Katlen Souza el próximo sábado.

"Si la UFC y el manager piensa que es lo mejor para mí y mi carrera, por supuesto, imagínate dos mexicanas peleando estaría increíble. Y no tengo nada contra ella, al contrario, me cae súper bien, es una chava muy linda, pero creo que sería una pelea padrísima, vamos a ver qué pasa”, puntualizó

Lamentablemente Loopy reconoció que a la UFC no le gusta poner mexicano vs mexicano a menos que sea por un título.

"Si (faltó un México vs México en UFC Noche), aunque no creo que les guste poner como México vs México porque están tratando como de crecer esa parte de las Artes Marciales Mixtas en México, pero creo que cuando esté más establecido el MMA y cuando haya más peleadores creo que lo vamos a ver seguido, así como cuando vemos a los de Brasil peleando entre ellos", finalizó la de Aguascalientes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "Noche UFC no es un evento de nombres, es un evento de show para el mercado mexicano": Edgar Chairez