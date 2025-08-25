Giselle Zarur viaja a Nueva York y "adelanta" fichaje de Checo Pérez

Las horas pasan y la cuenta regresiva continúa para que el anuncio que todos esperan sea oficial: Sergio 'Checo' Pérez regresa a la Fórmula 1. En días recientes, han circulado versiones de que él y Valtteri Bottas fueron los elegidos por Cadillac, y este lunes Motorsport adelantó que era cuestión de horas para que se hiciera el anuncio oficial.

Por si esta noticia no fuera suficiente, Giselle Zarur, reportera especializada en F1, causó mayor alboroto en redes sociales. La comunicadora dejó entrever que ella ya está lista para la presentación de Checo con la escudería estadounidense y sus seguidores de inmediato reaccionaron.

El misterioso mensaje de Giselle que adelanta el fichaje de Checo Pérez

Fue a las 10:30 horas de este lunes, cuando comenzaron a circular los primeros rumores de que el anuncio se haría oficial este día, la reportera adelantó que viajaría a Nueva York. "A veces los periodistas tenemos que aguantarnos y callarnos de dar las notas para poder estar en los momentos indicados… Se vienen noticias, estoy viajando a NY", escribió en su cuenta de X.

De inmediato la afición le pidió más información al respecto, pero Giselle no dio más información. Solo compartió el regreso del pódcast de Fórmula Latina, con el emoji de un par de ojos, y no confirmó nada más.

¿Cuándo será presentado Checo Pérez?

De acuerdo con Motosport, en su edición latinoamericana, el anuncio oficial de la llegada de Checo Pérez a Cadillac podría adelantarse para antes del Gran Premio de Países Bajos y no para la carrera en Italia, como se había manejado en las recientes semanas.

Motosport agrega que el contrato de Checo Pérez con Cadillac es de dos a tres temporadas, sin resultados como condicionante para mantenerse unidos, luego de la mala experiencia del mexicano con Red Bull la campaña pasada, pese ayudar a Max Verstappen en su camino a otro título de F1.

