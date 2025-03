Verstappen quedó satisfecho con P3 en la qualy en el GP de Australia, pero ve brecha grande con McLaren

Max Verstappen sigue siendo el factor por el cual Red Bull puede cambiar su suerte en la Fórmula 1. Al menos así lo demostró en el Gran Premio de Australia, en el cual pudo pelear por la pole position después de no mostrar el mejor ritmo en las Prácticas Libres.

Sin embargo, tras marcar el mejor tiempo en la Q3, el tetracampeón se vio ampliamente superado por Óscar Piastri y Lando Norris, que con solo una vuelta pudo quedarse con la pole position. Casi cuatro décimas quedaron de diferencia entre el británico y el neerlandés, que sabe que "la brecha es grande".

Verstappen largará P3 detrás de los McLaren | AP

Aunque aceptó que en la segunda jornada dieron un salto significativo en comparación con las dos primeras Prácticas Libres, Verstappen reconoció que todavía no están a la altura de McLaren. "Ayer fue bastante duro, así que traer a casa el tercer puesto es positivo".

"Las vueltas de clasificación aquí siempre son divertidas, hay mucho agarre y muchas curvas de alta velocidad, lo que siempre es muy divertido con un coche de Fórmula 1", y reconoció que no encontraron la configuración adecuada para mejorar en la qualy.

Tanto Piastri como Norris superaron a Verstappen | AP

"Por eso la diferencia también es tan amplia con el McLaren, pero no habría cambiado nada en términos de posición", habló respecto al sobrecalentamiento de sus neumáticos al final de la vuelta.

Sobre la probabilidad de lluvia, el actual campeón de la categoría no externó preferencia algua. "Obviamente en mojado pueden pasar cosas especiales, aquí en concreto el asfalto puede estar muy resbaladizo, pero es igual para todos. Veremos qué pasa mañana".

El neerlandés espera que puedan competir este sábado | AP

La carrera en el Circuito de Albert Park está programada para iniciar este sábado 15 de marzo a las 22:00 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, con el pronóstico de lluvia no se descarta que se posponga el arranque o que haya algún incidente que la retrase.

De las últimas cinco carreras en Melbourne, solo Verstappen en 2023 y Charles Leclerc en 2022 ganaron desde la pole. El año pasado Carlos Sainz lo hizo desde la P2, misma posición desde la cual ganó Valtteri Bottas en 2019. Mientras que en 2918 Sebastian Vettel largó tercer y le ganó a Lewis Hamilton que salió desde la pole.

