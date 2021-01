Laporta: 'Conmigo en el Barcelona, el Real Madrid no ganó ninguna Champions'

Joan Laporta ha mandado un contundente mensaje a la afición del Barcelona en su búsqueda por volver a ocupar la presidencia del club catalán.

Laporta recordó que bajo su primer mandato entre el 2003 y el 2010, el Real Madrid no ganó ninguna Champions League, mientras que el Barca levantó dos veces la 'Orejona' y prometió que de volver a la cúpula del equipo, se repetirá la historia.

"Conmigo de presidente del Barca, el Real Madrid no ganó ninguna Champions League y yo lo que quiero es que vuelvan esos tiempos", declaró Laporta a RTVE.

El directivo también lamentó que los Blaugranas no han ganado un campeonato europeo desde el 2014 a pesar de tener a Lionel Messi, mientras que el Madrid ha conquistado cuatro Champions.

"Es una lastima que eso ocurriera teniendo al mejor jugador del mundo con nosotros como es Leo Messi", comentó.

El candidato a la presidencia también criticó al PSG por el interés mostrado param contratar a Messi, ya que aseguró que solo busca desestabilizar al equipo.

"No me gusta ni me parece correcto (que hagan púnlico su interés por Messi). Se lo podían haber callado porqie es una manera de intentar desestabilizar a un equipo y a un club, nosotros no estamos entrando en ese juego. Si el PSG quiere ser un club de élite y de referencia no debería hacer estas manifestaciones", manifestó.

