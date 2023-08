¡Oficial! Moisés Caicedo ya es del Chelsea y se convierte en el fichaje más caro de la Premier League

Moisés Caicedo ha sido presentado como nuevo jugador del Chelsea. Luego de rechazar al Liverpool, el exjugador del Brighton se ha convertido en el fichaje más caro en la historia de la Premier League.

El ecuatoriano llegó a los Blues, procedente del Brighton, por 133 millones de euros, la mayor cantidad de dinero por un fichaje en la historia de la liga de Inglaterra.

Caicedo ya presentó las pruebas médicas y firmó un contrato hasta junio de 2031, con opción de un año más.

Previo a este arreglo con el Chelsea, Jurgen Klopp, director técnico del Liverpool, había declarado que el ecuatoriano iba a unirse a sus filas por 126 millones de euros, sin embargo, Moisés se decantó por los de Stamford Bridge.

Tras su llegada, Moisés Caicedo señaló que llegar al Chelsea es un sueño convertido en realidad, además de comentar que nunca pensó en rechazar a los Blues.

"Sabía que quería jugar en el Chelsea. No me lo tuve que pensar dos veces cuando el Chelsea me llamó. Estar aquí es un sueño convertido en realidad. No podía esperar", comentó Caicedo.

Con esto, el ecuatoriano se convirtió en el jugador más caro de la Premier League. Previo a esta transferencia, Enzo Fernández era el fichaje más costoso, pues los mismos Blues pagaron 121 millones de euros por los derechos federativos del jugador.

