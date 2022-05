Real Madrid: Ancelotti aseguró que prefiere no hablar de Rudiger ni Mbappé

El reconocimiento médico superado por Antonio Rudiger y los días que restan para conocer la decisión de Kylian Mbappé, no distraen a Carlo Ancelotti de lo único que tiene en mente en el presente, "una Final muy importante" como la de la Liga de Campeones ante el Liverpool, y afirmó que "no es el momento de hablar del futuro del Real Madrid".

"Tenemos tiempo para hablar de esto después de la Final. Es un tema que no quiero comentar ahora. Tenemos posibilidad de acabar la temporada con una Final muy importante. No es el momento de hablar del futuro del Real Madrid", aseguró en rueda de prensa.

Ancelotti no valoró el acuerdo alcanzado con el defensa alemán Rudiger ni la visita de Mbappé a Madrid de esta semana. "Entiendo que no tenéis muchos argumentos, pero hablar del mercado del Real Madrid para el futuro no me parece correcto, no quiero hablar de ello, prefiero hablar del partido de mañana", comentó.



Tampoco profundizó el técnico italiano en el anuncio del acuerdo del Manchester City con Erling Haaland. "No me gusta hablar de esto, es un gran jugador, El City es un gran club, pero me quedo con mi plantilla que me ha llevado a disfrutar de otra final de Champions".

