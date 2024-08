Un título en tres años, la larga sequía de Cristiano Ronaldo a nivel colectivo

Que Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores del mundo nadie lo puede negar. Sin embargo, la gloria colectiva que gozó por varios años, sobre todo con Real Madrid, se ha esfumado en las más recientes temporadas.

Este sábado un nuevo título se "le escapó" al portugués con Al Nassr, con el cual no gana nada desde su llegada en 2022 y, en cambio, tiene varios subcampeonatos. Solo la Copa de Campeones Árabes ha ido a la lista de palmarés del 'Bicho', aunque se trata de un título "sin prestigio".

Aunque reconocida y organizada por la Unión de Asociaciones de Fútbol Árabes (UAFA), este torneo no cuenta con el reconocimiento de la FIFA. De hecho, el campeón no recibe la oportunidad de jugar el Mundial de Clubes y de ahí que haya quienes no lo reconocen.

Pese a ello, es el único campeonato que ha ganado Ronaldo en años recientes, desde que se coronó con Juventus en la Copa de Italia en la Temporada 2020-21. En aquella ocasión, la Vecchia Signora venció 2-1 a Atalanta, con goles de Dejan Kulusevski y Federico Chiesa.

En aquel encuentro, CR7 fue titular y jugó todo el encuentro, antes de despedirse de los de Turín y regresar a Manchester United para la Temporada 2021-2022. De los Red Devils salió en noviembre de 2022 y en enero de 2023 firmó con Al Nassr, con el cual tiene cuatro subcampeonatos hasta el momento.

Los títulos perdidos de Cristiano Ronaldo desde 2021

Liga Profesional Saudí 2022-23 | Campeón Al Ittihad por diferencia de cinco puntos

Liga Profesional Saudí 2023-24 | Campeón Al Hilal por diferencia de 14 puntos

Copa del Rey de Campeones 2024 | Campeón Al Hilal 5-4 en penales tras empate a un gol

Supercopa de Arabia Saudita 2024 | Campeón Al Hilal por marcador 1-4

